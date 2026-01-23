पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli PS : कामेरीत भाजपसमोर दुहेरी आव्हान! दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्याने राजकीय लढत तीव्र

BJP vs Both NCP Groups : कामेरी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत यंदा थेट आणि कडवी राजकीय लढत पाहायला मिळणार आहे. गटाचे आरक्षण ‘खुला’ असल्याने भाजपविरोधात दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस गट एकत्र येण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
Political contest intensifies in Kameri as BJP faces a united NCP challenge.

sakal

दिलीप क्षीरसागरसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कामेरी : कामेरी जिल्हा परिषद गटाचे आरक्षण ‘खुला’ असे असल्याने भाजप विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस अशीच लढत असेल. पंचायत समिती गणातही भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी अशीच स्थिती होईल. विधानसभेनंतर भाजपच्या गोटात उत्साहाचे वातावरण आहे.

