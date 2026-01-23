Sangli PS : कामेरीत भाजपसमोर दुहेरी आव्हान! दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्याने राजकीय लढत तीव्र

कामेरी : कामेरी जिल्हा परिषद गटाचे आरक्षण ‘खुला’ असे असल्याने भाजप विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस अशीच लढत असेल. पंचायत समिती गणातही भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी अशीच स्थिती होईल. विधानसभेनंतर भाजपच्या गोटात उत्साहाचे वातावरण आहे..पंचायत समिती गणासाठी भाजपच्या विरोधात दोन्ही राष्ट्रवादीकडून माजी मंत्री शिवाजीराव नाईक यांच्या समर्थक गटाकडून उमेदवारी दाखल आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेस (श. प.) गटाकडून व शिवसेनेकडून उमेदवारी अर्ज दाखल आहेत..Sangli ZP–PS Elections : शेवटपर्यंत उमेदवारीचा घोळ; सांगली जिल्हा परिषद निवडणुकीत बंडखोरी उफाळली.ऐतवडे बुद्रुक गणात राष्ट्रवादी व भाजप यांचे अर्ज दाखल आहे. आता माघारीनंतर नेमके चित्र स्पष्ट होईल. ही लढत भाजप विरुध्द दोन्ही राष्ट्रवादी अशी असेल हे नक्की. भाजपकडून सहा महिन्यापासूनच प्रचाराला प्रारंभ झाला आहे. आमदार सत्यजित देशमुख, सदाभाऊ खोत, भाजपचे सांगली जिल्हा अध्यक्ष सम्राट महाडिक यांची ताकत उमेदवारांच्या पाठीशी असेल..राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार मानसिंगराव नाईक यांचे समर्थक डॉ. रणजित पाटील भाजपात गेल्याने बळ वाढले आहे. आमदार जयंत पाटील यांनी शिवाजीराव नाईक गटाकडे उमेदवारी द्यायचा निर्णय घेतला. .Sangli Election : आटपाडीत सत्तेचा सारीपाट रंगला! उपनगराध्यक्ष पदासाठी भाजप-शिवसेनेची जोरदार मोर्चेबांधणी.मात्र ऐनवेळी एम. के जाधव यांनी अर्ज भरला नाही. आताही ती आमदार जयंत पाटील यांच्या गटाकडे जाईल. पंचायत समितीसाठी शिवाजीराव नाईक गटाला दोन्ही राष्ट्रवादीकडून संधी मिळणार आहे..गतवेळी कामेरी गटात शिवाजीराव नाईक गटाच्या सौ. सुरेखा जाधव व पंचायत गणासाठी सविता पाटील निवडून आल्या होत्या. राष्ट्रवादीच्या धनश्री माने ऐतवडे गणातून विजयी झाल्या होत्या. .त्यावेळी माजी मंत्री नाईक, नानासाहेब महाडिक, ज्येष्ठ नेते सी. बी. पाटील, आमदार सदाभाऊ खोत यांनी राष्ट्रवादी विरोधात विकास आघाडी स्थापन करून निवडणूक लढवली होती. यावेळी भाजप आणि राष्ट्रवादी अशीच लढत असेल. .दृष्टिक्षेपात कामेरी गट एकूण मतदान : २७६३८, पुरुष १४, ११५, स्त्रिया १३, ५२३..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.