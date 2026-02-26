पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Border Issues : सीमाभागातील कन्नड भाषिकांच्या; प्रश्नांसाठी उच्चस्तरीय बैठक लवकरच

Kannada Speakers : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील कन्नड भाषिक नागरिकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी हालचालींना वेग आला आहे. जत तालुक्यातील विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी लवकरच उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली
discuss border issues

discuss border issues

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जत : जत तालुक्यातील महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील कन्नड भाषिक नागरिकांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी लवकरच उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन कर्नाटकचे कायदा, संसदीय कार्य व सीमा प्रभारी मंत्री एच. के. पाटील यांनी दिले.

Loading content, please wait...
Sangli
maharashtra
border issue
Kannad
Paschim maharashtra
Language
Border Dispute

Related Stories

No stories found.