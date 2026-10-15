पश्चिम महाराष्ट्र

Patil Brothers Success Story : नोकरीच्या मागे न लागता शेतीतून साधली किमया! अवघ्या 55 गुंठ्यात 55 टन केळीचे उत्पादन; इराण, दुबईत पाठवली 52 टन केळी

banana farming success story in Maharashtra : सांगलीतील कापूसखेडच्या अजित व प्रदीप पाटील बंधूंनी ५५ गुंठ्यांत ५५ टन केळी पिकवली. त्यातील ५२ टन केळी इराण आणि दुबईच्या बाजारपेठेत निर्यात करून आधुनिक शेतीचे यश दाखवले.
Kapsukhed farmers banana export success

Kapsukhed farmers banana export success

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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ईश्वरपूर (जि. सांगली) : केवळ पारंपरिक शेतीवर अवलंबून न राहता आधुनिक तंत्रज्ञान, चोख नियोजन आणि बाजारपेठेचा अचूक अभ्यास केल्यास शेती व्यवसायातून भरघोस नफा मिळवता येतो, हे वाळवा तालुक्यातील कापूसखेड येथील प्रयोगशील शेतकरी अजित व प्रदीप पाटील या बंधूंनी दाखवून (Kapsukhed farmers banana export success) दिले. ऊस उत्पादनातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल त्यांना महाराष्ट्र शासनाचा ‘कृषी ऊसभूषण’ पुरस्कार मिळला.

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