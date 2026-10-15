Patil Brothers Success Story : नोकरीच्या मागे न लागता शेतीतून साधली किमया! अवघ्या 55 गुंठ्यात 55 टन केळीचे उत्पादन; इराण, दुबईत पाठवली 52 टन केळी

ईश्वरपूर (जि. सांगली) : केवळ पारंपरिक शेतीवर अवलंबून न राहता आधुनिक तंत्रज्ञान, चोख नियोजन आणि बाजारपेठेचा अचूक अभ्यास केल्यास शेती व्यवसायातून भरघोस नफा मिळवता येतो, हे वाळवा तालुक्यातील कापूसखेड येथील प्रयोगशील शेतकरी अजित व प्रदीप पाटील या बंधूंनी दाखवून (Kapsukhed farmers banana export success) दिले. ऊस उत्पादनातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल त्यांना महाराष्ट्र शासनाचा ‘कृषी ऊसभूषण’ पुरस्कार मिळला. .पाटील बंधूंनी पहिल्याच प्रयत्नात केळी उत्पादनातही मोठे यश मिळवले आहे. ५५ गुंठे क्षेत्रांत तब्बल ५५ टन उत्पादन घेतले. त्यातील ९५ टक्के (५२ टन) केळी थेट इराण, दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत निर्यात करण्याची किमया साधली आहे. ३ टन माल स्थानिक बाजारात विकला आहे. विज्ञान शाखेत पदवी मिळवलेल्या बंधूंनी नोकरीमागे न लागता आधुनिक शेतीची वाट निवडली..उसाच्या तुलनेत केळीचे पीक कमी कालावधीत हाती येत असल्याने केळी लागवडीचा निर्णय घेतला. निर्यातक्षम दर्जा डोळ्यांसमोर ठेवून जैन इरिगेशन सिस्टिम्सच्या ‘जी-९ टिशू कल्चर’ रोपांची निवड केली.‘ जैन इरिगेशन’चे कृषितज्ज्ञ मगदूम यांचे मार्गदर्शन मिळाले. शासकीय फळबाग अनुदान, कोथिंबिरीसारख्या आंतरपिकाचा आधार घेतला. हिरवळीची खते, घरगुती जीवामृत आणि सेंद्रिय खतांचा वापर केला. ‘एसटीपी’ व आधुनिक ड्रोनचा वापर केला. एका घडाचे सरासरी वजन सुमारे ४० किलो भरले. जागतिक बाजारपेठेसाठी ‘आयएनआय फार्मा’ने सहकार्य केले..Belgaum Onion Prices : कांद्याच्या दरात 500 रुपयांची वाढ; बटाट्याचे दरही 200 रुपयांनी वधारले, एपीएमसीत मोठ्या प्रमाणात कांद्याची आवक.बाजारातील भाव हातात नसला तरी मालाचा दर्जा राखणे पूर्णपणे शेतकऱ्याच्या हातात असतो. शेतकऱ्यांनी शेतीकडे एक व्यवसाय म्हणून पाहावे.-प्रदीप पाटील, कापूसखेड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.