Karad Flyover Trial: कऱ्हाड उड्डाणपुलावरून चारचाकी हलक्या वाहनांची चाचणी वाहतूक सुरू; दोन वर्षांच्या प्रतीक्षेला अखेर विराम

कऱ्हाड ः पुणे-बंगळुरु महामार्गाच्या सहापदरीकरणांतर्गत कऱ्हाड (जि.सातारा) येथील कोल्हापुर नाक्यावर उड्डापुलाची उभारणी करण्यात आली आहे. उड्डाणपुल कामामुळे दोन वर्षाहुन अधिक काळ महामार्गावरुन प्रवास करणाऱ्याना त्रास सोसावा लागला. कोल्हापुर नाका ते नांदलापुर दरम्यानच्या उड्डाणपुलाचे काम पुर्णत्वाकडे आले आहे. त्या पुलावरून आज रविवारपासून चारचाकी हलकी वाहनांची सातारा ते कोल्हापूर या मार्गावरील चाचणी वाहतुकीचा प्रारंभ करण्यात आला बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, खासदार उदयनराजे भोसले, आमदार अतुल भोसले, आमदार मनोज घोरपडे व मान्यवरांच्या उपस्थितीत त्याचा प्रारंभ करण्यात आला..पुणे-बंगळुरु महामार्गातंर्गत सातारा ते कागल या महामार्गाच्या सहापदरीकरणांतर्गत सर्वात मोठा असलेला कऱ्हाडचा कोल्हापुर नाका ते नांदलापूर दरम्यान होणारा उड्डाणपुल हा २९.५ मीटर रूंद, ३.४७ किलोमीटर लांब असुन तो ९२ पिलरवर उभारण्यात आला आहे. उड्डाणपुलाचे काम गेल्या दोन वर्षापासुन करण्यात येत होते. मात्र ते काम लांबवल्याने तीनदा मुदतवाढ देण्यात आली. तरीही काम सुरुच होते. त्यामुळे महामार्गावरुन प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांना वाहतुक जामचा मोठा फटका सहन करावा लागला. .दर शनिवार, रविवारी तर तब्बल दोन-तीन तास वाहतुक जाम होत होती. त्यामुळे वाहनधारक अक्षरशः वैतागले आहेत. सध्या या उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण वाकडे आले आहे. पुलावरून आज रविवारपासून चार चाकी वाह वाहनांना सातारा ते कोल्हापूर मार्गावरील वाहतूक सुरू करण्यात आली यावेळी माजी आमदार आनंदराव पाटील यांच्यासह लोकप्रतिनिधी महामार्ग विभागाचे संजय कदम संजय पाटोळे, अदानी कंपनीचे विलास मिसाळ, महेश चाबुरस्वार, अजित घारे, रामनाथ सिंह, सचिन शेटे, अशोककुमार, रामनाथ यादव, सोमेश यादव आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.