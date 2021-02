कराड-तासगाव रस्त्याची तीन वर्षापासून दुरवस्था 

पलूस : विजापूर-गुहागर मार्गावरील कराड-तासगाव रस्त्याचे काम गेल्या तीन वर्षापासून रखडले आहे. सध्या या रस्त्याची अतिशय दुरवस्था झाली आहे. केंद्रीय महामार्ग समितीचे या रस्त्याच्या कामाकडे दुर्लक्ष आहे. या रस्त्याचे काम त्वरित सुरू करावे, अशी मागणी होत आहे. विजापूर-गुहागर मार्गाचे काम तीन वर्षापूर्वी सुरू करण्यात आले. पलूस तालुक्‍यातील घोगांवपासून ते पाचवा मैलपर्यंत हे काम विविध ठिकाणी सुरू झाले. अगोदर रस्त्याच्या दुतर्फा असणारी झाडे तोडण्यात आली. त्यानंतर रस्ता रुंदीकरण करण्यासाठी रस्त्याच्या बाजूचे शेतकरी आणि महामार्ग समिती यांचेमध्ये वाद निर्माण झाला. हे प्रकरण न्यायालयात गेले. तोपर्यंत समितीने जागोजागी पुलांसाठी व रस्त्याच्या कामासाठी खोदाई केली. मात्र, हे कामही महामार्गाचे ठेकेदारांनी अर्धवट सोडून दिले. चालू रस्त्यावर झालेली खोदाई आणि उर्वरित रस्त्यावर असणारे खड्डे यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून या रस्त्यावरुन जाताना वाहनचालकांना कसरत करावी लागत आहे. सांगली, तासगाव, कोल्हापूर, मुंबई, कराड, सातारा, इस्लामपूर, पलूस व इतर शहरांकडे ये-जा करणारी हजारो वाहने आहेत. खराब रस्त्यामुळे दुप्पट-तिप्पट वेळ वाहणे चालवताना लागत आहे. रस्त्यावरील खड्डयामुळे गेल्या तीन वर्षांत अनेक लहान-मोठे अपघात झाले आहेत. यामध्ये काही जणांचे प्राण गेले आहेत. काहींजण जखमी झाली आहेत. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला असणाऱ्या घरातील नागरिकांना धुळीचा त्रास मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटना व नागरिकांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्यात आले. काही ठिकाणी डांबरीकरण करून मलमपट्टी करण्यात आली. मात्र, सध्या या रस्त्यावर पुन्हा खड्डे पडले आहेत. वाहने चालवले मुष्किल झाले आहे. राज्याचे सहकार राज्य मंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांनी सांगली येथे बैठकीत अधिकाऱ्यांना रस्त्याच्या कामाबद्दल सूचना केल्या आहेत. मात्र, अद्यापही रस्त्याच्या कामास सुरुवात झालेली नाही. महामार्ग समितीच्या कामाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. या रस्त्याचे काम तातडीने सुरू करावे, अशी मागणी होत आहे. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

