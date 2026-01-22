पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli ZP : भाजपचे वर्चस्व धोक्यात? सख्ख्या नात्यातील लढत, राजकारण तापले; करगणी जि.प. गटात कमालीची चुरस

NCP–Shiv Sena Alliance : करगणी जिल्हा परिषद गटातील यंदाची निवडणूक केवळ पक्षीय लढत न राहता नातेसंबंध, राजकीय उलथापालथ आणि युती-आघाड्यांचे नवे गणित उघड करणारी ठरणार आहे.
Candidates campaign intensifies in Karagani Zilla Parishad group amid a tight political contest.

sakal

सकाळ वृत्तसेवानागेश गायकवाड
आटपाडी : सर्वसाधारण आरक्षण असलेल्या करगणी जिल्हा परिषद गटात यावेळी शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोबत घेऊन भाजपला तगडे आव्हान दिले आहे. अनपेक्षित उमेदवारीच्या घडलेल्या घडामोडीने करगणी गटात कमालीची चुरस वाढली आहे.

