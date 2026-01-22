Sangli ZP : भाजपचे वर्चस्व धोक्यात? सख्ख्या नात्यातील लढत, राजकारण तापले; करगणी जि.प. गटात कमालीची चुरस

आटपाडी : सर्वसाधारण आरक्षण असलेल्या करगणी जिल्हा परिषद गटात यावेळी शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोबत घेऊन भाजपला तगडे आव्हान दिले आहे. अनपेक्षित उमेदवारीच्या घडलेल्या घडामोडीने करगणी गटात कमालीची चुरस वाढली आहे..करगणी गट आणि शेटफळे व करगणी गणात गतवेळी भाजपने सर्व जागा जिंकून निर्विवाद वर्चस्व मिळवले होते. त्यावेळी आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी आमदार राजेंद्र देशमुख आणि अमरसिंह देशमुख एकसंध होते..Sangli Politics : आरक्षण नाही, इच्छुकांची रांग; भाळवणी गटात भाजप-शिवसेना-काँग्रेस आमनेसामने.दरम्यान, गेल्या सात वर्षांत अनेक राजकीय घडामोडी घडल्या आहेत. राजेंद्र देशमुख यांनी भाजपची साथ सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यांचे शिलेदार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष विनायक मासाळ यांनी जिल्हा परिषदेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे, .तर भाजपकडून आमदार पडळकर गटातून दादासाहेब हुबाले यांनीही उमेदवारी दाखल केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत शिवसेनेने युती केली आहे. येथे जिल्हा परिषदेची जागा राष्ट्रवादीला, तर करगणी व माडगुळे गणाची जागा शिवसेनेने घेतली आहे. .Sangli ZP : महायुतीतच घमासान! आटपाडीत जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजप–शिवसेना थेट आमनेसामने.त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी भाजपातून राष्ट्रवादीत आलेले राजेंद्र देशमुख यांनी तानाजी पाटील यांच्या साथीने भाजपसमोरच तगडे आव्हान उभा केले आहे. राजेंद्र देशमुख यांनीच उमेदवार उभा केल्याने देशमुख गटाच्या कार्यकर्त्यांत संभ्रमावस्था आहे..तर तानाजी पाटील यांनी दोन पावले मागे सरकत तडजोड करून आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यावर नवीन डाव टाकला आहे. सख्ख्या बहीण-भावाची मुले एकमेकांविरोधात मासाळवाडी येथील मारुती मासाळ यांचे सुपुत्र विनायक मासाळ यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून जिल्हा परिषदेसाठी उमेदवारी दाखल केली आहे. .तर त्यांच्या सख्ख्या बहिणीच्या मुलाने म्हणजेच भाजप तालुकाध्यक्ष दादासाहेब हुबाले यांनी भाजपातून उमेदवारी दाखल केली आहे. या दोघांतच लढत निश्चित आहे. अत्यंत जवळच्या रक्ताच्या नात्यात चुरशीची लढत लागली आहे. दोघांचेही नातेवाइक एकच आहेत. त्यामुळे या नातेवाइकांसमोर कोड निर्माण झालं आहे. .दृष्टिक्षेपात करगणी गटगण ः करगणी व माडगुळेमतदार संख्या -३२२५० गटातील गावे.करगणी, शेटफळे, पात्रेवाडी, माळेवाडी, तडवळे, मासाळवाडी, लेंगरेवाडी, माडगुळे, यपावाडी, पिंपरी, आंबेवाडी, बोबेवाडी, खानजोडवाडी ही सर्व गावे दुष्काळी तालुक्याच्या पट्ट्यातील आहेत. मात्र, शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.