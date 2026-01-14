पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Airport : कवलापूर विमानतळाचा प्रश्न लवकरच मार्गी; सांगलीच्या विकासाला मिळणार नवे पंख, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा विश्वास

Hybrid Metro Model : वाढती लोकसंख्या आणि वाहतुकीचा ताण लक्षात घेता सांगली, मिरज, कुपवाडसाठी हायब्रीड मेट्रोचा विचार विमानतळासाठी २०० एकर अतिरिक्त जागेची प्रक्रिया सुरू
Kavalapur airport and hybrid metro plans for Sangli Guardian Minister Chandrakant Patil

Kavalapur airport and hybrid metro plans for Sangli Guardian Minister Chandrakant Patil

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सांगली : सांगली जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला कवलापूर विमानतळाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागेल, असा विश्‍वास पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केला.

Loading content, please wait...
Chandrakant Patil
Sangli
Paschim maharashtra
Transport
National Highway
Economic Development
Development work

Related Stories

No stories found.