Sangli Airport : कवलापूर विमानतळाचा प्रश्न लवकरच मार्गी; सांगलीच्या विकासाला मिळणार नवे पंख, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा विश्वास

सांगली : सांगली जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला कवलापूर विमानतळाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागेल, असा विश्वास पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केला. .याशिवाय सांगलीसाठी हायब्रीड मेट्रो मॉडेलचाही विचार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. महापालिकेच्या निवडणुकांच्या निमित्ताने ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी किमान ५५ जागांसह भाजपच सत्तेत येईल, असा दावाही केला..Kolhapur Election : सत्तेत असू वा नसू, कोल्हापूरच्या विकासासाठी अखंड झटणारच; रस्ते, पाणी आणि स्वच्छतेचा ठोस अजेंडा – व्ही. बी. पाटील.सांगली जिल्ह्याचे मुख्यालय असून जिल्ह्यातील शेती क्षेत्राला पूरक असे औद्योगिकरण करण्यासाठी पक्षाने रोड मॅप तयार केला असून सांगली, मिरज आणि कुपवाड या तिन्ही शहरांमध्ये चांगले रस्ते, रिंग रोड, राष्ट्रीय महामार्गांशी संलग्नता, सक्षम आरोग्य सेवा, महिला सक्षमीकरण असा ठोस संकल्प केल्याचे त्यांनी सांगितले..ते म्हणाले, ‘‘कवलापूर विमानतळाचा विकास हा शहर आणि जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने गरजेचा आहे. त्यातील अनेक विषय सोडवण्यात भाजपला यश आले आहे. कवलापूर येथे विमानतळासाठी २०० एकर अतिरिक्त जागेची आवश्यकता आहे..Kolhapur Election : हद्दवाढीशिवाय शहराचा विकास नाही; कोल्हापूरसाठी आर-पारची लढाई लढणार – हसन मुश्रीफ.त्यासंदर्भातील प्रक्रिया जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत सुरू आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पाठीमागील बाजूस कृषी विभागाच्या जागेत कायमस्वरुपी तीन हेलिपॅड उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. तिथे लवकरच याची सोय करण्यात येईल. विमानतळाचा विकास झाल्यावर शहर आणि जिल्ह्यातील शेतीमालासह अनेक उद्योगांना रोजगाच्या अनेक संधी उपलब्ध होतील..स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. राज्यात अनेक शहरांमध्ये मेट्रोचे हायब्रीड मॉडेल सुरू करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करीत आहेत. याचा पहिला प्रयोग कदाचित नाशिकमध्ये होऊ शकतो. .त्याच धर्तीवर तिन्ही शहरांसाठी म्हणून हायब्रीड मेट्रो मॉडेलचाही विचार करू. त्याचा आम्ही अभ्यास करीत आहोत. भविष्यातील वाढीव लोकसंख्या, पायाभूत सुविधांवरील ताण लक्षात घेता घेता ते करावे लागेल.’’\r.सांगली शहरातील नागरी सुविधांबाबत ते म्हणाले, ‘‘गेल्या सत्ताकाळात आम्ही जो काही अवधी मिळाला त्यात शहराचे अनेक प्रश्न मार्गी लावले. सांगलीतील घनकचरा व्यवस्थापनाचा जटिल प्रश्न मार्गी लागला. शहर कचरा कुंडीमुक्तीच्या दिशेने ठोसपणे वाटचाल करीत आहे. संकलित कचऱ्यावर प्रक्रिया होतेय. त्यापासून खत, गॅस निर्मिती होतेय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.