नेर्ले : विजय लोहार गावात ओळख वाढवायची, लोकांशी गोड बोलायचे, विश्वास संपादन करायचा,गावाकडच्या माणसांच्या भोळेपणाचा फायदा घ्यायचा आणि मग श्रद्धेच्या नावाखाली हात साफ करायचा. चोरीच्या या कथित अनोख्या फंड्याची सध्या वाळवा तालुक्यातील केदारगाव परिसरात जोरदार चर्चा सुरू आहे. वकील असल्याची ओळख सांगत गावातील एका निवृत्त शिक्षकाच्या घरी भाड्याने खोली घेऊन राहणाऱ्या जीवन जाधव नामक व्यक्तीने देवकार्य आणि.सवाष्णीच्या पूजेचे आमिष दाखवून महिलांकडून तब्बल वीस पितळेच्या कळशा हडप केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, रत्नागिरी तालुक्यातील पावस येथून आलेल्या जीवन जाधव नामक व्यक्तीने केदारगावात एका निवृत्त शिक्षकाच्या घरी भाड्याने खोली घेतली. आपण वकील असून पत्नी आणि मुलगी सोबत असल्याचे त्याने परिसरातील नागरिकांना सांगितले. त्यानंतर गावातील महिला आणि पुरुषांशी ओळखी वाढवत त्याने विश्वासाचे वातावरण निर्माण केले. जवळपास पंधरा दिवस त्याचा गावात मुक्काम होता..दरम्यान, देवाची पूजा घालायची असून सवाष्णीचा कार्यक्रम करायचा आहे. त्यासाठी पितळेच्या कळशांची आवश्यकता असल्याचे त्याने काही महिलांना सांगितल्याची माहिती आहे.त्याच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून केदारगाव येथील कुसुम माने यांनी पुढाकार घेत परिसरातील महिलांकडून देवकार्यासाठी पितळेच्या कळशा गोळा केल्या. श्रद्धेपोटी महिलांनी आपल्या घरातील देवकार्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कळशा त्यांच्याकडे सुपूर्द केल्या.यावेळी याचा फायदा घेत भामटा जाधव याने त्या कळशा पोत्यात भरून गायब केल्या. कळशा देवकार्याला जाण्याऐवजी परस्पर गायब झाल्याची चर्चा आता परिसरात रंगली आहे. साधारण लाख भर रुपये किमतीच्या या कळशांचा अद्याप पत्ता नसल्याने महिलांमध्ये चिंता आणि संताप व्यक्त होत आहे.विशेष म्हणजे, कुसुम माने या स्वतः मोलमजुरी करून संसाराचा गाडा चालवतात. देवाच्या कामासाठी काहीतरी हातभार लागावा, या श्रद्धेने त्यांनी महिलांकडून कळशा गोळा केल्या. .आता त्याच महिलांना कळशा परत देण्याचे उत्तर द्यावे लागत असल्याने त्यांची मोठी अडचण झाली आहे. त्यांनी संबंधित जाधव याचा शोध घेतला पण तो गायब आहे.या प्रकाराबाबत कासेगाव पोलिसांत तक्रार दाखल केली असल्याची माहिती कुसूम माने यांनी दिली गावात पंधरा दिवस राहून, लोकांशी सलगी वाढवून आणि देवकार्याच्या नावाखाली एवढ्या मोठ्या किमतीच्या कळशा गोळा केल्याची चर्चा सुरू झाल्याने परिसरात आश्चर्य व्यक्त होत आहे.श्रद्धेचा फायदा घेऊन हातचलाखी केली असेल, तर अशा प्रकाराला वेळीच लगाम बसणे गरजेचे आहे.रत्नागिरी जिल्ह्यातील पावस गावातील जीवन जाधव हा त्याच्या गावातच भुरट्या चोऱ्या करत असल्याची माहिती पोलिसांना लागली.त्याने सांगली जिल्ह्यातील केदारगावात सवाष्णीच्या पूजेचे आमिष दाखवून लाखभर रुपयांच्या कळशा पळवल्याने चोरीचा नवीनच फंडा समोर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.