सांगली- चार दिवसांपासून जिल्ह्यातील पावसाने विश्रांती दिल्यामुळे खरीप हंगामातील पेरण्यांत खंड पडण्याची शक्‍यता आहे. शिराळा, वाळव्यासह बागायती भागात पेरण्या अंतिम टप्प्यात आहेत. पूर्व भागात अपूऱ्या ओलीवर पेरण्या सुरु आहेत. जिल्ह्यात सर्वसाधारणपणे 44 टक्के पेरण्या झाल्या आहेत. सर्वाधिक पेरणी शिराळा, वाळवा, जत तालुक्‍यात झाली. शुक्रवार (ता. 26) पासून पुन्हा पावसाचा अंदाज आहे. 30 जून रोजी बऱ्यापैकी पावसाची शक्‍यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.पेरणी झालेल्या क्षेत्रात सर्वाधिक पेरणी भात (85 टक्के), बाजरी (60 टक्के), कडधान्य, डाळ पिकांची (16 टक्के) तर तेलबीयांची पेरणी 34 टक्के झाली आहे.शिराळा तालुक्‍यात 84 टक्के, वाळव्यात 55 टक्के, कडेगावात 39 टक्के, पेरणी झाली. जतला अद्याप पेरणी झालेली नाही. तासगाव, पलूस तालुक्‍यात अपुऱ्या ओलीवर पेरणी सुरु आहे. आटपाडी तालुक्‍यात परतीच्या पावसावर चांगली पेरणी होते. जिल्ह्याचे खरीपाचे सरासरी क्षेत्र 3 लाख 48 हजार 490 हेक्‍टर आहे. त्यापैकी पेरणी किंवा ऊसासह लागण झालेल्याचे क्षेत्र 59 हजार 10 हेक्‍टर आहे. ऊस क्षेत्र वगळता 2.78 लाख हेक्‍टरपैकी 1.23 लाख हेक्‍टरवर पेरणी झाली आहे. हे प्रमाण 44 टक्के एवढे भरते. डाळी व कडधान्य पिकांमध्ये तूर 8 टक्के, मुग-12 टक्के, उडीज-14 टक्के आणि अन्य कडधान्यांचा 14 टक्के समावेश आहे. तेलबियांमध्ये भूईमूग- 42 टक्के क्षेत्रावर आणि सोयाबीनची 34 टक्के क्षेत्रावर पिकांची पेरणी झाली आहे. तालुकानिहाय पेरणी मिरज- 16 टक्के, जत-98 टक्‍क्‍, खानापूर- 13 टक्के, वाळवा- 75 टक्के, तासगाव- 21.2 टक्के, शिराळा- 82 टक्के, कवठेमहांकाळ- 10.6 टक्के, पलूस- 5.2 टक्के, कडेगाव- 42 टक्के अशी पेरणी झाली आहे.

