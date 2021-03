ख्वॉजा मीरासाहेब उरुसात दुसऱ्या वर्षीही शुकशुकाट असणार 

मिरज : हिंदू-मुस्लिम एक्‍याचे प्रतीक असलेल्या ख्वॉजा मीरासाहेब उरुसात यंदा सलग दुसऱ्या वर्षीही शुकशुकाट असणार आहे. आज पहाटे चर्मकार बांधवांनी मानाचा गंध गलेफ अर्पण केला. यंदा प्रशासनाकडून देखील कोरोना संसर्गामुळे कडेकोट खबरदारी घेऊन येथील मीरासाहेब दर्ग्याच्या परिसरात आज (ता. 8) रात्री बारा वाजल्यापासून ते 24 मार्च 2021 पर्यंत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून यावर्षीही मीरासाहेब दर्ग्याच्या उरुसास बंदी घालण्यात आली आहे. राज्यात सध्या कोरोनाने पुन्हा डोके वर काढल्याने सर्वत्र प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या जात आहेत. याच उपाययोजनांमध्ये सार्वत्रिक यात्रा, जत्रा, उरूस आणि गर्दीच्या कार्यक्रमांना पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. येथील मीरासाहेब दर्ग्याच्या उरुस आज (ता.9) पासून सुरू होत आहे. या उरुसासाठी महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र देशातून लाखो भाविक आणि व्यावसायिक येतात. मात्र यंदा सलग दुसऱ्यावर्षी या उरुसावर प्रशासनाकडून निर्बंध घालण्यात आले आहेत. कोट्यवधी रुपायांची उलाढाल असणाऱ्या उरुसामध्ये गतवर्षी आणि यंदा तोटा सहन करावा लागणार आहे. मिरज उरुसात सर्वसामान्यांसह अनेकांना उरुसानिमित्त रोजगार प्राप्त होतो. गृहोपयोगी वस्तूंसह, मनोरंजन, पाळणे, खेळणे आदींची रेलचेल असते. मात्र गतवर्षी आणि यंदा कोरोनाचे संकट घोंगावत असल्याने पुन्हा खाद्यविक्रेते स्टॉल धारकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. उरुसानिमित्त निर्माण होणारे छोटे-मोठे व्यावसायिक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

Web Title: Khwaja Mirasaheb Urusat will be in its infancy for the second year in a row