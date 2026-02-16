Sangli Mobile Van : ‘किलकारी’ मोबाईल व्हॅनचा प्रारंभ; गर्भवती महिला, माता, बाळाच्या आरोग्याची माहिती मिळणार

सांगली : जिल्हा परिषदेच्या ‘किलकारी’ मोबाईल व्हॅनचा प्रारंभ झाला. किमान चार महिन्यांची नोंदणी झालेली गर्भवती महिला आणि एक वर्षाखालील बाळ असलेल्या कुटुंबांसाठी ती उपयुक्त आहे. ही व्हॅन आटपाडी, जत, शिराळा, मिरज, वाळवा या तालुक्यांतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना भेट देणार आहे..मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज जाधव यांनी व्हॅनला हिरवा झेंडा दाखवला. यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद काळे, शशिकांत शिंदे, आरोग्य अधिकारी डॉ. विजयकुमार वाघ, अतिरिक्त आरोग्य अधिकारी डॉ. मिलिंद पोरे, कार्यक्रम व्यवस्थापक डॉ. सुमेध कुदळे, कार्यक्रम अधिकारी डॉ. पल्लवी जवरे आदी उपस्थित होते..MPSC Exam : राज्यसेवेच्या जाहिरातीत जागांना कात्री; केवळ ८७ जागांचीच जाहिरात प्रसिद्ध केली.ही व्हॅन आटपाडी, जत, शिराळा, मिरज, वाळवा तालुक्यांतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना भेट देणार आहे. आरोग्याधिकारी डॉ. वाघ यांनी सांगितले की, ‘किलकारी’ ही फिरती आरोग्य सेवा आहे. यामध्ये फोनवर माहिती दिली जाते. .किमान चार महिन्यांची नोंदणी झालेली गर्भवती महिला आणि एक वर्षाखालील बाळ असलेल्या कुटुंबांसाठी ती उपयुक्त आहे. गर्भवती महिलांची माहिती आरोग्य विभागाच्या पोर्टलवर नोंदविली जाते. त्यातील मोबाईल क्रमांकावरून आरोग्य सेवांची माहिती गर्भवतींपर्यंत पोहोचविली जाते..PMC Recruitment : महापालिकेच्या कनिष्ठ अभियंता भरतीसाठी अखेर परीक्षा निश्चित, २५ जानेवारीला ऑनलाइन परीक्षा.‘किलकारी’ सेवेच्या लाभासाठी गर्भधारणेची किंवा प्रसूतीची नोंदणी मोबाईल क्रमांकासह आशा कार्यकर्ता किंवा आरोग्य केंद्रात करावी लागते. या सेवेचा क्रमांक १६००४०३६६० आहे. त्यावरुन बाळ १ वर्षाचे होईपर्यंत महिन्यातून एकदा कॉल येतो. कॉल ऐकण्यासाठी १४४२३ किंवा १८००५३२१२५५ या क्रमांकावर डायल करता येते..‘किलकारी’ सेवा मोफत असून ग्रामीण भागातील नागरिकांनी योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.