कोकरूड-रेठरे पुल पाण्याखाली गेला...दोन दिवसापासून पावसाची हजेरी 

कोकरुड (सांगली)- शिराळा तालुक्‍याच्या पश्‍चिम भागात आठवडाभर पावसाने विश्रांती घेतल्यानंतर गेल्या दोन दिवसापासून पावसाने पुन्हा हजेरी लावली आहे. या पावसामुळे कोकरुड येथील वारणा नदीवरील कोकरुड-रेठरे पुल पाण्याखाली गेला आहे. तसेच नदीच्या पाणी पातळीत देखील वाढ होत आहे. गेले आठ दिवस शिराळा पश्‍चिम भागात पावसाने चांगलीच उघडीप दिली होती. त्यामुळे शेतकरी वर्गाला खरीपाची कोळपन आणि भांगलन करण्यास याचा फायदा झाला. विश्रांतीनंतर दोन दिवसांपासून पुन्हा पावसाने सुरुवात केली आहे. वारणा धरण क्षेत्रात पावसाचा जोर असलेने नदीच्या पाणी पातळीत वाढ झाली आहे. कोकरुड येथील वारणा नदीवरील असलेला कोकरुड-रेठरे पूल पाण्याखाली गेला. त्यामुळे या पुलावरील वाहतूक बंद झाली आहे. या पावसामुळे कोकरुड, बिळाशी, शेडगेवाडी, येळापुर, मेणी, गुढे- पाचगणी सह परिसरात पाऊस सुरु असल्याने सर्व ओढे भरून वाहत आहेत. भात, भुईमूग, मका, आदी पिकांना पाऊस फार उपयोगी आहे.



