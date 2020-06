कोकरुड (जि. सांगली) : शिराळा तालुक्‍यातील पश्‍चिम भागात चांदोली धरण पायथ्याशी निसर्गाच्या सानिध्यात असलेल्या व सध्या कोरोनाचे हॉटस्पॉट बनलेल्या मणदूर गावातील मुक्‍या जनावरांसाठी कोकरुड येथील युवक एकवटले व सुमारे 1500 पेंडी सुका चारा पोहोच केला. 30 मे रोजी मणदूर या गावात 81 वर्षाच्या वृद्धाचा कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आला आणि एक एक करत गावात कोरोना रुग्णांची साखळी वाढत गेली. गावावर कोरोनाचे संकट कोसळले. गाव कोरोनाचा हॉटस्पॉट बनले. यामुळे गावातील लोकांना अनेक समस्या भेडसावू लागल्या. सांगली जिल्ह्यात सर्वांत जास्त कोरोना 110 रुग्ण शिराळा तालुक्‍यामध्ये असून त्यातील 61 रुग्ण मणदूर मध्ये आहेत. त्यामुळे संपूर्ण गाव व परिसरातील वाड्या भीतीच्या छायेत वावरत आहेत. 3144 लोकसंख्या असलेल्या या गावात 1644 लोक कंटेमेंन्ट झोनमध्ये राहत आहेत. घरातून बाहेर पडता येत नसल्याने शेतीची कामे तर करता येत नाहीतच, पण जनावरांसाठी चाराही आणता येत नाही. त्यामुळे चारा टंचाईचा फटका येथील 690 एवढ्या पशुधनास बसला आहे. शेतीप्रधान गाव असलेल्या मणदूरमध्ये घरटी दुभती जनावरे आहेत. मात्र गावामध्ये कोरोनाचा वाढत संसर्गामुळे गाव सील असून, शेतकरी वर्गाला बाहेर पडणे कठीण झाले आहे. जनावरांसाठी चारा आणणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे पशुधनाची देखील उपासमार होत आहे. याचीच दखल घेत कोकरुड येथील युवकांनी घरोघरी फिरून कडबा व गवत असा सुका चारा गोळा करून, तो ट्रॅक्‍टरच्या हाय्याने मणदूर या गावी पोहोच केला. यामुळे चाऱ्याअभावी होणारे मुक्‍या जनावरांचे हाल थांबले आहेत.

