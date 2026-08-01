Amba Ghat Traffic Update : मुसळधार पावसामुळे आंबा घाट अवजड वाहनांसाठी बंद! रस्त्याला पडले मोठे तडे, जिल्हाधिकाऱ्यांचे तातडीचे आदेश

कोल्हापूर : अवजड वाहनांसाठी आंबा घाट आजपासून पुढील आदेश येईपर्यंत बंद करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आज रात्री जारी केले (Kolhapur Amba Ghat traffic update) आहेत..यासंदर्भात जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने दिलेली माहिती अशी : मुसळधार पावसामुळे आंबा घाटातील विसावा पॉईंट (६७.१४० ते ७४.६०० किलोमीटर टापू) तीव्र चढउताराचा, खोल दऱ्यांचा तसेच दरडी कोसळण्याचा भाग आहे. याच भागात रस्त्याला मोठे तडे गेले आहेत..उताराची तीव्र धूप झाली आहे. यामुळे रस्त्याची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. दुर्घटना टाळण्यासाठी आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ट्रक, डंपर, ट्रेलर, कंटेनर आदी अवजड वाहतुकीसाठी हा मार्ग आजपासून पुढील आदेश येईपर्यंत बंद करण्यात आला आहे. सद्यःस्थितीत हलकी वाहने आणि केवळ अत्यावश्यक सेवेची वाहने वेगाची मर्यादा पाळून घाटाच्या उजव्या बाजूने प्रवास करू शकतील..India Monsoon Forecast : विदर्भ-मराठवाड्यासाठी दिलासादायक बातमी! बंगालच्या उपसागरातील घडामोडींमुळे जुलै तर तरला, पण पुढील 2 महिने कसा राहील मॉन्सून? पाहा काय सांगतो IMD रिपोर्ट.दरम्यान, जे. एन. म्हात्रे कंपनीचे सुरक्षा व्यवस्थापक कांबळे यांनी खचलेल्या रस्त्याची पाहणी केली. याबाबत व्यवस्थापनाला कळवून रस्त्याचे काम करून घेत असल्याचे सांगितले. आंबा येथील महामार्ग पोलिस केंद्राच्या साहाय्यक पोलिस निरीक्षक शिल्पा यमगेकर व सहकाऱ्यांनी भेगा पडलेल्या रस्त्याच्या कडेला बॅरिकेड्स लावले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.