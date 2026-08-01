कोल्हापूर

Amba Ghat Traffic Update : मुसळधार पावसामुळे आंबा घाट अवजड वाहनांसाठी बंद! रस्त्याला पडले मोठे तडे, जिल्हाधिकाऱ्यांचे तातडीचे आदेश

Amba Ghat closed for heavy vehicles today : मुसळधार पावसामुळे आंबा घाटातील रस्त्याला तडे गेल्याने व दरडी कोसळण्याचा धोका वाढला आहे. त्यामुळे अवजड वाहनांना पुढील आदेशापर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे.
Amba Ghat landslide risk latest news

Amba Ghat landslide risk latest news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : अवजड वाहनांसाठी आंबा घाट आजपासून पुढील आदेश येईपर्यंत बंद करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आज रात्री जारी केले (Kolhapur Amba Ghat traffic update) आहेत.

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