Ambabai Temple Kirnotsav: अंबाबाई मंदिरातील किरणोत्सव अन् दिवाळी एकाच कालावधीत; गरुड मंडपाचीही होईल चाचणी

कोल्हापूर,: करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरातील उत्तम स्थापत्यशास्त्राचा नमुना असलेला किरणोत्सव सोहळा सोमवार (ता. ९) पासून बुधवार (ता. ११) दरम्यान होणार आहे. विशेष म्हणजे यंदा दिवाळी आणि किरणोत्सव एकाच काळात आले असल्याने भाविकांसाठी एक पर्वणी ठरणार आहे. मात्र, दिवाळीच्या गर्दीमुळे, दुकानांच्या रोषणाईमुळे आणि फटाक्यांच्या धुरामुळे किरणोत्सवात अडथळे येण्याची शक्यता असून,.त्यादृष्टीने देवस्थान समिती आणि प्रशासनाकडून पूर्वतयारी सुरू झाली आहे. किरणोत्सव मार्गात कोणतेही तांत्रिक किंवा भौतिक अडथळे येऊ नयेत, यासाठी प्रत्यक्ष किरणोत्सवापूर्वी दोन दिवस विशेष अभ्यास केला जाणार आहे. या दोन दिवसांत सूर्यकिरणांचा मार्ग, त्याची तीव्रता आणि वेळेचे अचूक गणित अभ्यासण्यासाठी प्रशासनाकडून विशेष पाहणी केली जाईल. या पाहणीच्या अहवालानुसार पुढील तीन दिवसांच्या मुख्य किरणोत्सवाचे नियोजन केले जाणार आहे..गरुड मंडपाचीही होईल चाचणीमंदिरातील ऐतिहासिक गरुड मंडप उभारणीचे काम सध्या अंतिम टप्प्यात आले आहे. या मंडपाच्या सदरेवरील छताचे काम सध्या बाकी असून, हे काम किरणोत्सवापूर्वीच पूर्ण करण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. नवीन गरुड मंडप उभारल्यानंतरचा हा पहिलाच किरणोत्सव असल्याने, या नूतन मंडपातून सूर्यकिरणांचा प्रवास कसा होतो, याची ही एकप्रकारे मोठी चाचणी असणार आहे..महाद्वार रोडवरील गर्दी अडथळा ठरणार का?यंदा दिवाळी आणि किरणोत्सव एकत्र आल्याने काही मोठी आव्हाने उभी ठाकली आहेत. दिवाळीच्या खरेदीसाठी महाद्वार रोडवर नागरिकांची प्रचंड गर्दी असते. तसेच या सणानिमित्ताने व्यापाऱ्यांनी दुकानांना केलेली मोठी विद्युत रोषणाई आणि झगमगाट यामुळे सूर्यकिरणांच्या मूळ तीव्रतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय दिवाळीत उडवले जाणारे फटाके आणि त्यामुळे हवेत पसरणारा धूर यामुळे सूर्यकिरणे देवीच्या मूर्तीपर्यंत थेट पोहोचण्यात अडथळा निर्माण होणार का, हे पाहणे देवस्थान समिती आणि तज्ज्ञांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.