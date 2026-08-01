Kolhapur Ambabai Temple : अंबाबाई मंदिराच्या संवर्धनाबाबत मोठा निर्णय! मूळ ढाच्याला बाधा न आणता काम करण्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकरांचे 'पुरातत्त्व'ला निर्देश

कोल्हापूर : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिर हे लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. या मंदिराच्या मूळ ढाचाला बाधा न आणता संवर्धनाचे काम (Ambabai Temple restoration before Navratri) करावे. भाविकांच्या श्रद्धा आणि मंदिराचा वारसा याची जपणूक केली पाहिजे, अशा सूचना पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केल्या. त्यांनी याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली..मंत्री आबिटकर म्हणाले, ‘या मंदिरामध्ये भक्तांच्या भावना गुंतलेल्या आहेत. मंदिराचे जतन आणि संवर्धन करत असताना पुरातत्त्व विभागाने याबाबत नियमांच्या पलीकडे जाऊन त्याचा विचार करावा. तसेच कामाचा वेग वाढवून नवरात्र उत्सवापूर्वी अधिकाधिक कामे वेगाने पूर्ण करावीत. मात्र, ते करत असताना गुणवत्तेकडे लक्ष द्यावे. गरूड मंडपाची उभारणीही वेळेत करावी. त्याचबरोबर किरणोत्सवाला कोणतीही बाधा येणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.’.आमदार अमल महाडिक, चंद्रदीप नरके, अशोक माने, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, मनपा आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जॅसमिन, पुरातत्त्व विभागाचे साहाय्यक संचालक डॉ. विलास वहाने, देवस्थान समितीच्या सचिव वर्षा साळुंखे प्रामुख्याने उपस्थित होते..Ratnagiri Bhatye Breakwater Project : रत्नागिरीत 143 कोटींचा मेगा प्रोजेक्ट! 'या' भागात सुरू होणार 'सी-प्लेन' सेवा; पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केली पाहणी.भूसंपादनाची प्रक्रिया सर्वांशी चर्चा करूनचजिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड म्हणाले, ‘मंदिर आराखड्यातील भूसंपादनासाठीच्या पहिल्या टप्प्यात ८९ नागरी, १९५ व्यावसायिक, तर ५३ मिश्र अशा स्वरूपाच्या मिळकती आहेत. या मंदिर परिसरात असल्याचे सांगून याबाबत मिळकतधारकांसोबत चर्चा करून पुढील कार्यवाही केली जाईल.’ पुरातत्त्व विभागाकडून मंदिराचे जतन आणि संवर्धन हे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय मानांकन पाळूनच केले जात असल्याचे विलास वहाने यांनी बैठकीत स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.