Ambabai Temple History : करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिराच्या सुवर्णकलशाने जागवल्या आठवणी; गणपतराव जाधव यांनी 57 वर्षांपूर्वी अर्पण केला होता चांदीचा कळस

कोल्हापूर : करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिराच्या मुख्य शिखरावर नुकताच दिमाखात सुवर्ण कलश बसविला आणि अवघी करवीरनगरी या सुवर्णक्षणाची साक्षीदार (Ambabai Temple golden kalash installation) झाली. या ऐतिहासिक आणि मंगलमय सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, अंबाबाई मंदिराच्या शिखराची आणि पूर्वी बसवलेल्या कळसाच्या आठवणींना पुन्हा उजाळा मिळाला आहे. ५७ वर्षांपूर्वी १९६८-६९ या काळात असाच एक अपूर्व सोहळा कोल्हापूरकरांनी अनुभवला होता, ज्याच्या पाऊलखुणा आजही इतिहासात ठळक आहेत..देवल क्लब परिसरातील बिंदू चौकाच्या तटबंदी भागात राहणारे कै. गणपतराव भाऊ जाधव यांनी अंबाबाई देवीवरील श्रद्धेपोटी मंदिराच्या मुख्य शिखरासाठी देखणा चांदीचा कलश तयार करून घेतला होता. त्याकाळी या कळसाची निघालेली शोभायात्रा म्हणजे कोल्हापूरकरांसाठी मोठा सोहळाच झाला होता. गणपतराव जाधव यांच्या निवासस्थानापासून या चांदीच्या कळसाची मिरवणूक काढली होती..Koyna Dam History : कोयना धरणाचे पाणी ओसरले अन् उघड झाला पाण्याखाली लपलेला इतिहास; भग्न अवशेषांमधून समोर आलं जुनं वैभव, 74 वर्षांनंतर काय पाहायला मिळालं?.बिनखांबी गणेश मंदिराकडून मार्गस्थ होत ही मिरवणूक अंबाबाई मंदिरापर्यंत पोहोचली होती. फुलांनी सजवलेल्या बग्गीत हा चांदीचा कलश ठेवला होता. मंदिर परिसरात कलश आणल्यानंतर त्याचे विधिवत आणि शास्त्रोक्त पूजन झाले आणि थाटामाटात तो चांदीचा कलश मुख्य शिखरावर विराजमान झाला. जाधव यांनी देवीच्या पालखीच्या दांड्यासाठी पुढील आणि मागील बाजूस बसवण्यासाठी चांदीची सिंहमुखेही अर्पण केली होती..Jyotiba Temple Renovation : जोतिबा मंदिर परिसराचे सौंदर्य आणखी खुलणार! 259 कोटी 59 लाखांचा निधी मंजूर; शिखरे, ओवऱ्या, नगारखाना, दीपमाळांची कामे वेगात.कृष्णधवल छायाचित्रांमुळे सुवर्णकाळ उजेडातऐतिहासिक क्षणाची छायाचित्रे तत्कालीन ज्येष्ठ छायाचित्रकार व गणपतराव जाधव यांचे जावई कै. शंकरराव भैरू टाकळकर (एस. बी. टाकळकर) यांनी कॅमेऱ्यात टिपली होती. या छायाचित्रांमुळे तो सुवर्णकाळ आणि जाधव कुटुंबीयांचे देवीप्रती असलेले समर्पण आजच्या पिढीसमोर जिवंत झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.