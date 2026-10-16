Kolhapur Ambabai Temple : अंबाबाईच्या दरबारात भाविकांचा महापूर; 90 हजारहून अधिक जणांनी घेतलं दर्शन, तिरुपतीहून आलेला मानाचा शालू आज देवीला अर्पण होणार

कोल्हापूर : शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या पाचव्या दिवशी दर्शनासाठी भाविकांनी मोठ्या संख्येने हजेरी लावली. दुपारच्या टप्प्यात दर्शनरांग काही काळ शेतकरी संघातही पोहोचली. पहाटेपासूनच मंदिर परिसर भाविकांनी फुलला होता. तिरुपती देवस्थान ट्रस्टकडून आज (शुक्रवारी) देवीला मानाचा शालू अर्पण केला जाणार आहे. गुरुवारी सायंकाळीच हा शालू कोल्हापुरात आणण्यात आला (Lalita Panchami celebrations at Kolhapur Ambabai Temple) होता..रात्री पारंपरिक उत्साहात पालखी सोहळा झाला. पाच शिखर आकारात पालखी सजवली. ललिता पंचमी असल्याने आज सकाळी श्री अंबाबाईची पालखी त्र्यंबोली देवीच्या भेटीसाठी गेली. मात्र, मंदिरात दिवसभर दर्शनासाठी गर्दी राहिली. ९१ हजार ६०० भाविकांनी दर्शन घेतले..दरम्यान, सर्वत्र रास-दांडिया, गरबाची धूम सुरू झाली असून सायंकाळी नऊनंतर गटागटाने दांडिया खेळताना नवरात्रोत्सवाचा उत्साह टिपेला गेला आहे. मंदिर परिसरातील सांस्कृतिक कार्यक्रमांनाही भाविक हजेरी लावून देवीच्या भक्तिरसात चिंब होत आहेत..मंदिर परिसरात दिशादर्शक बोर्ड, दर्शनरांगेत पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, स्वच्छतागृह आदी सुविधा दिल्याने भाविकांमधून समाधान व्यक्त होत आहे. त्याप्रमाणेच शहरातील मुख्य चौकांबरोबरच मंदिर परिसरात एलईडी बोर्डद्वारे अंबाबाईचे लाईव्ह दर्शन दिले जात असल्याने दिवसभरात लाखोंच्या संख्येने भाविक देवीचे दर्शन घेत आहेत..Global Flower Festival Kolhapur 2026 : नजर जाईल तिथे फक्त फुलेच फुले! कोल्हापुरात 'ग्लोबल फ्लॉवर फेस्टिव्हल'; क्यूआर कोड स्कॅन करताच मिळणार 'ही' खास माहिती.'मनसे'तर्फे मोफत अन्नछत्रास प्रारंभमहाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे यंदाही भवानी मंडप येथे मोफत अन्नछत्रास प्रारंभ झाला. युवराज्ञी संयोगिताराजे छत्रपती यांच्या हस्ते श्री अंबाबाई देवीच्या प्रतिमेचे पूजन करून प्रसाद वाटपास सुरुवात झाली. दुपारी बारा वाजता अन्नछत्रास प्रारंभ होतो. या प्रसादाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मनसेच्या परिवहन सेनेचे जिल्हाध्यक्ष विजय करजगार यांनी केले. यावेळी उद्योजक मोहन मुल्हेरकर, किशोर शिंदे, डॉ. गजानन काडे, संग्राम पाटील, एस. एस. पाटील, महेश पाटील, रत्नजित चोपडे, प्राणनाथ दळवी, संजय बकरे, संजय करजगार, मकरंद मुल्हेरकर, संदीप बकरे उपस्थित होते..Ladki Bahin Yojana September Installment : लाडक्या बहिणींचा सप्टेंबरचा हप्ता कधी येणार? दिवाळीपूर्वी खात्यात 3,000 रुपये जमा होणार का? जाणून घ्या मोठी अपडेट.व्हीआयपी दर्शन बंदगुरुवारी देवस्थान समितीने ललिता पंचमीनिमित्त व्हीआयपी दर्शन बंद करत असल्याचे जाहीर केले. तसा फलकही शनी मंदिराजवळील गेटवर लावला होता. व्हीआयपी दर्शन बंद केल्यामुळे किरकोळ वादावादीचे प्रकारही घडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.