कोल्हापूर

Aniket Jadhav: फूटबॉलपटू अनिकेत जाधवची सरकारी सेवेत झेप, कर सहाय्यकपदी थेट नियुक्ती ; कोल्हापूरच्या शिरपेचात मानाचा तुरा

International Footballer Aniket Jadhav Joins Income Tax Department: कोल्हापूरचा आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलपटू अनिकेत जाधव याची मुंबईतील प्राप्तिकर विभागात कर सहाय्यकपदी थेट नियुक्ती झाली आहे.
Kolhapur

Kolhapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: कोल्हापूरचा आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलपटू अनिकेत जाधव याची मुंबई येथील प्राप्तिकर विभागात कर सहाय्यकपदी थेट नियुक्ती झाली आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करत कोल्हापूरचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या अनिकेतने आता शासकीय सेवेतही यशाची नवी उंची गाठत युवा खेळाडूंसमोर प्रेरणादायी आदर्श निर्माण केला आहे.

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