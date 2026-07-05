Aniket Jadhav: फूटबॉलपटू अनिकेत जाधवची सरकारी सेवेत झेप, कर सहाय्यकपदी थेट नियुक्ती ; कोल्हापूरच्या शिरपेचात मानाचा तुरा

कोल्हापूर: कोल्हापूरचा आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलपटू अनिकेत जाधव याची मुंबई येथील प्राप्तिकर विभागात कर सहाय्यकपदी थेट नियुक्ती झाली आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करत कोल्हापूरचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या अनिकेतने आता शासकीय सेवेतही यशाची नवी उंची गाठत युवा खेळाडूंसमोर प्रेरणादायी आदर्श निर्माण केला आहे..‘सकाळ’ १० नोव्हेंबर २०२५ च्या टूडे पान आठवर ‘युवा फुटबॉलस्टार अनिकेत जाधव नोकरीच्या प्रतीक्षेत!’ या मथळ्याखाली लक्ष वेधले होते. काही महिन्यातच त्याला नोकरी मिळाली. २०१७ मध्ये भारतात झालेल्या फिफा १७ वर्षांखालील विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणारा अनिकेत एकमेव खेळाडू आहे..Ayodhya Ram Mandir: राममंदिरासाठी ‘सीईओं’ची नियुक्ती शक्य; ट्रस्टची सोमवारी बैठक; ‘एसआयटी’ अहवालावरही चर्चा.तसेच २०२३ मध्ये झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय फुटबॉल संघाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा मानही त्याला मिळाला होता. विविध आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भारतासाठी दमदार खेळ करत त्याने कोल्हापूरचे नाव देश-विदेशात उंचावले आहे. खेळातील सातत्यपूर्ण उत्कृष्ट कामगिरी, जिद्द, शिस्त आणि मेहनतीच्या बळावर अनिकेतची आता मुंबई येथील प्राप्तिकर विभागात कर सहाय्यकपदी निवड झाली आहे..क्रीडा क्षेत्रातील यशानंतर शासकीय सेवेत मिळविलेले यश कोल्हापूरसाठी अभिमानास्पद मानले जात आहे. संयुक्त प्राप्तिकर आयुक्त अभिषेक थरवाल यांनी शुक्रवारी अनिकेतला नियुक्तीपत्र दिले. एका बाजूने अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको येथे सुरू असलेल्या फिफा विश्वचषकाच्या जशा फेऱ्या वाढतील तसा फुटबॉलचा जर चढू लागला आहे. त्यातच अनिकेतला मिळालेली नियुक्ती हा दुग्धशर्करा योग म्हणावा लागेल. अनिकेतच्या या यशाबद्दल क्रीडाप्रेमी, प्रशिक्षक, माजी खेळाडू, विविध क्रीडा संघटनांचे पदाधिकारी तसेच सर्व स्तरांतून त्याच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. त्याच्या यशामुळे कोल्हापूरच्या युवा खेळाडूंना नवी प्रेरणा मिळाली आहे..देशात 'सिंघम' किंवा 'पुष्पा'ची गरज नाही; सत्तेच्या बळावर मनमानी करणाऱ्या राजकारण्यांना कोर्टाची ताकीद, BJP आमदाराला ४ वर्षांची शिक्षा .आजवर मैदानावर देशासाठी खेळण्याचे भाग्य लाभले. आता देशाच्या सेवेसाठी काम करण्याची संधी मिळत असल्याचा आनंद आणि अभिमान आहे. माझ्या फुटबॉल करिअरमध्ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचे उपाध्यक्ष व केएसएचे अध्यक्ष मालोजीराजे छत्रपती, महिला समिती सदस्या मधुरिमाराजे छत्रपती यांचे मार्गदर्शन आणि माझे आई, वडील आणि बहिणीचे प्रोत्साहन लाभले. - अनिकेत जाधव, आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलपटू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.