कोल्हापूर : संत बाळूमामा ट्रस्टकडून केलेल्या जमीन खरेदी, मेंढी विक्रीतील ६१ कोटींच्या अपहाराची चौकशी ‘एसआयटी’ मार्फत सुरू आहे. तत्कालीन प्रशासक रागिणी खडके हिच्या कार्यकालात झालेल्या जमीन खरेदी व्यवहारात मनमानी कारभार झाल्याचे समोर येत आहे. सहधर्मादाय आयुक्तांनाही अंधारात ठेऊन स्थानिक पातळीवरील एजंटांच्या मदतीने झालेल्या ११ कोटी ५६ लाखांचे व्यवहार रडारवर आहेत. २०२० ते २०२६ कालावधीतील ट्रस्टच्या गैरव्यवहारांप्रकरणी दाखल गुन्ह्याचा तपास एसआयटीकडून सुरू आहे..तत्कालीन प्रशासन रागिणी खडके, देवस्थान सचिव रावसाहेब कोणकेरी पसार असून, एसआयटीकडून तपास गतिमान केला आहे. तत्कालीन सहधर्मादाय आयुक्त निवेदिता पवार यांच्याकडून व्यवहारांची माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे. त्यांचा पाच पानी जबाब नोंदविला असून, त्याआधारे खातरजमा केली जात आहे. आठवड्यात दहापट दर रागिणी खडके हिला जमीन खरेदींची मुभा असल्याने तिने एजंटांमार्फतच सर्व व्यवहार केले आहेत. देवस्थानला आवश्यक पार्किंगच्या जागा खरेदी करण्यासाठी खडकेने पुढाकार घेतला होता..डॉ. भीष्म सूर्यवंशी, सागर शिंदे, प्रकाश मांगले, रणजितसिंह सूर्यवंशी, तन्मय बाचणकर अशांना हाताशी पकडून लाखभर रुपयांत खरेदी केलेली जमीन देवस्थानने कोट्यवधीत घेतली. अवघ्या आठवडाभरात या जमीनींचे दर कित्येक पटीने वाढविले. या व्यवहारांची सखोल चौकशी केली जात आहे. देवस्थानचे तत्कालीन कार्याध्यक्ष रामभाऊ मगदूम यांच्या निधनानंतर रागिणी खडके यांची नेमणूक केली होती; पण तिने काही दिवसांतच जमीन खरेदीत आपले बस्तान बसविल्याचे समोर येत आहे..जमीन व्यवहारात अनियमितता मोठ्या प्रमाणात आहे. अत्यंत स्वस्तातील जमीन चार ते पाच पट किमतीने देवस्थान ट्रस्टने विकत घेतल्याने संशय बळावला आहे. खडके यांच्या कार्यकालातील जमीनींचे व्यवहार तपासले जात असून, यातून एजंटांनाच मोठ्या फायदा मिळवून दिल्याचे दिसून येत आहे. - सुवर्णा पत्की, तपासी अधिकारी, एसआयटी पथक.विश्वस्तांमध्येही गटबाजीदेवस्थानवर स्थानिक तसेच कर्नाटकातील विश्वस्त नियुक्त आहेत. सध्या देवस्थानमधील कार्यक्रमांवरून या विश्वस्तांमध्येच गटबाजी सुरू आहे. मेंढ्या विक्रीत पुन्हा गैरव्यवहार होत असल्याची माहिती पोलिसांपर्यंत पोहोचविणारी एक यंत्रणा सध्या कार्यरत झाली आहे. गटबाजी मिटविण्यासाठी आता प्रशासनालाच पुढाकार घ्यावा लागेल, अशी चिन्हे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.