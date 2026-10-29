Gokul Chairman Election : 'गोकुळ' अध्यक्ष निवडीत मोठा ट्विस्ट! महायुतीचे 12 संचालक गैरहजर राहण्याच्या तयारीत, सतेज पाटलांची सत्ता रोखण्यासाठी नवा डाव?

कोल्हापूर : ‘गोकुळ’ अध्यक्ष निवडीची सभा आज (ता. २९) सकाळी ११ वाजता गोकुळ शिरगाव येथील प्रकल्प कार्यालयात होत आहे. या सभेसाठी महायुतीच्या १२ संचालकांनी गैरहजर राहण्याचा निर्णय घेतला (Gokul Dudh Sangh chairman election October 29) आहे. तसे झाल्यास अध्यक्ष निवड लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे..कोणत्याही परिस्थितीमध्ये ‘गोकुळ’ची सत्ता आमदार सतेज पाटील यांच्याकडे जाणार नाही, यासाठी महायुतीच्या नेत्यांनी प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. महायुतीचे सर्व संचालक गोव्यामध्ये आहेत. तेथे महायुतीचे नेते आणि संचालक यांच्यात दुपारी बैठक झाली. त्यात हा निर्णय झाल्याचे समजते; मात्र या बैठकीहून परत आलेले पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर आणि माजी खासदार संजय मंडलिक यांनी याबाबतचे निर्णय जाहीर केले नाहीत. आज (ता. २९) सकाळी नऊ वाजता पत्रकार परिषद घेऊन आमची भूमिका जाहीर केली जाईल, असे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले..दरम्यान, गोव्यामध्ये झालेल्या बैठकीत काही संचालकांनी दोन पावले मागे येऊन अध्यक्ष निवड करून घेऊ, अशी भूमिका घेतली; मात्र नेत्यांकडून अध्यक्ष निवडीस गैरहजर राहूनही निवड लांबणीवर टाकण्याचा सल्ला दिला. यानंतर मिळणाऱ्या कालावधीत शासन नियुक्त प्रतिनिधीच्या माध्यमातून सत्तापालट करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले. त्यामुळे रात्री उशिरापर्यंत महायुती संभ्रमावस्था असल्यामुळे त्यांनी कोणताही निर्णय अधिकृत जाहीर केलेला नाही; मात्र अध्यक्ष निवडीस गैरहजर राहून सभा तहकूब करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे..Abhijit Bhosale Six Months Jail Sentence : सांगलीत मोठी खळबळ! राष्ट्रवादीच्या विद्यमान नगरसेवकाला 6 महिने तुरुंगवास, कोर्टाच्या निकालाने राजकीय वर्तुळात चलबिचल.या निर्णयात काही बदल झाल्यास गोव्यातून थेट कोल्हापुरात येण्यासाठी स्वतंत्र विमानाचेही नियोजन केल्याचे समजते. सध्या गोकुळमध्ये समविचारी आघाडीचे १३ संचालक, तर महायुतीचे १२ संचालक आहेत. अध्यक्ष निवडीसाठी १४ संचालकांची गरज आहे. महायुतीचे संचालक गैरहजर राहिल्यास कोरमअभावी निवड सभा होऊ शकणार नाही. तसे झाले तर गोकुळ अध्यक्ष निवड दिवाळीनंतर होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.