कोल्हापूर

Gokul Chairman Election : 'गोकुळ' अध्यक्ष निवडीत मोठा ट्विस्ट! महायुतीचे 12 संचालक गैरहजर राहण्याच्या तयारीत, सतेज पाटलांची सत्ता रोखण्यासाठी नवा डाव?

Gokul chairman election latest news Kolhapur : कोल्हापुरातील गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्ष निवडीपूर्वी महायुतीच्या १२ संचालकांनी गैरहजर राहण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे अध्यक्ष निवड लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
Gokul Dudh Sangh chairman election October 29

Gokul Dudh Sangh chairman election October 29

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कोल्हापूर : ‘गोकुळ’ अध्यक्ष निवडीची सभा आज (ता. २९) सकाळी ११ वाजता गोकुळ शिरगाव येथील प्रकल्प कार्यालयात होत आहे. या सभेसाठी महायुतीच्या १२ संचालकांनी गैरहजर राहण्याचा निर्णय घेतला (Gokul Dudh Sangh chairman election October 29) आहे. तसे झाल्यास अध्यक्ष निवड लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Goa
satej patil
Gokul Election
Hasan Mushrif
Mahavikas Aghadi
Mahayuti
Gokul Dudh Sangh Kolhapur
Gokul Milk Politics

Related Stories

Shashikant Patil-Chuyekar chairman post latest update
Will 12 Mahayuti directors attend Gokul election?
Devendra Fadnavis advice on Gokul chairman election
Gokul election result 2026 in Kolhapur
Marathi News Esakal
www.esakal.com