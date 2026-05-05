Gokul Dudh Sangh Politics : 'गोकुळ'वर प्रशासक राज किती काळ? 63 वर्षांच्या इतिहासातील पहिल्या कारवाईने राजकीय वर्तुळात खळबळ, काय सांगतो नियम?

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघावर (गोकुळ) झालेली प्रशासक नियुक्तीची कारवाई किती दिवसांची असेल, याविषयी संघाच्या राजकीय क्षेत्रात उत्सुकता आहे. संघाच्या ६३ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ही कारवाई झाली. यासंदर्भात काढलेल्या आदेशात याविषयी स्पष्टता नसली तरी सहकार कायद्यानुसार सहा महिनेच प्रशासक राहू शकतो; पण त्याला राजकीय रंग दिला तर हा कालावधी वाढू शकतो. .यापूर्वी राज्य बँकेवर मे २०११ मध्ये प्रशासक नियुक्ती (Appointment of Administrator) झाली होती, अजूनही विद्याधर अनास्कर हेच प्रशासक आहेत. जिल्हा बँकेवर २००९ रोजी प्रशासक आले, त्यानंतर तब्बल सहा वर्षांनी म्हणजे २०१५ रोजी बँकेची निवडणूक झाली. अशीच स्थिती कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समिती, शेतकरी संघाची होती. भूविकास बँकेवर तर आजपर्यंत अवसायक आहेत, या बँकेचे तर अलीकडेच अस्तित्वच संपुष्टात आले. याशिवाय भोगावती, बिद्री साखर कारखान्यावरील प्रशासक नियुक्तीही बऱ्याच कालावधीसाठी होती..Gokul Dudh Sangh Crisis : 'गोकुळ'वर प्रशासक नियुक्तीच्या कारवाईने मुश्रीफांना मोठा धक्का; भाजप-महाडिक गटासोबतचा दुरावा नडला!.राज्यातील आणि जिल्ह्यातील अशा संस्थांवरील प्रशासक नियुक्तीचा लांबलेला कालावधी पाहता 'गोकुळ'वर ही कारवाई किती दिवसांसाठी असेल याची उत्सुकता असेल. अपात्र संस्थांबातत उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत सहायक निबंधक (दुग्ध) यांनी ७५ ते ८० दिवसांत या संस्थांची सुनावणी पूर्ण करण्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. ही प्रक्रिया झाल्यानंतर संघाच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होईल. त्यात पुन्हा पावसाचा अडथळा शक्य आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष निवडणूक घेण्याच्या प्रक्रियेत राजकीय अडथळा येण्याची शक्यता आहे..आतापर्यंत राज्य बँक असो किंवा जिल्हा बँकेसह प्रशासक नियुक्त झालेल्या संस्थांवरील कारवाईमागे राजकीय कुरघोडी हेच कारण होते. 'गोकुळ'मध्ये या कुरघोडीतूनच प्रशासक नियुक्ती झाली. हीच कुरघोडी पुन्हा निवडणूक घेण्याच्या वेळी झाली, तर पुन्हा सहा महिने आहे त्याच प्रशासकांना मुदतवाढ देण्याचा पर्याय असू शकतो.