कोल्हापूर

Gokul Milk Union Election 2026 : 'गोकुळ'च्या अंतिम मतदार यादीत 5332 संस्था; विभागीय उपनिबंधक देविदास मिसाळ यांच्याकडून यादी जाहीर, सध्या 107 संस्था अपात्र

Gokul Election Final Voter List Announced in Kolhapur : गोकुळ पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी अंतिम मतदार यादी जाहीर झाली. ५४७० पैकी ५३३२ संस्था पात्र ठरल्या असून १०७ संस्था अपात्र ठरल्या आहेत. आणखी १६ संस्थांची शहनिशा होणार आहे.
Gokul election Kolhapur final voter list

Gokul election Kolhapur final voter list

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : गोकुळ पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी आज अंतिम मतदार यादी जाहीर झाली. यामध्ये ५४७० पैकी ५३३२ संस्थांचा समावेश झाला आहे. उर्वरित १०७ संस्था अपात्र केल्या आहेत. कच्च्या मतदार यादीवरील सुनावणी घेण्याच्या दिवसापासून रजेवर गेलेले विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) देविदास मिसाळ आज हजर झाले. त्यांनीच ही यादी जाहीर (Gokul election final voter list 2026) केली.

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