Gokul Milk Union Election 2026 : 'गोकुळ'च्या अंतिम मतदार यादीत 5332 संस्था; विभागीय उपनिबंधक देविदास मिसाळ यांच्याकडून यादी जाहीर, सध्या 107 संस्था अपात्र

कोल्हापूर : गोकुळ पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी आज अंतिम मतदार यादी जाहीर झाली. यामध्ये ५४७० पैकी ५३३२ संस्थांचा समावेश झाला आहे. उर्वरित १०७ संस्था अपात्र केल्या आहेत. कच्च्या मतदार यादीवरील सुनावणी घेण्याच्या दिवसापासून रजेवर गेलेले विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) देविदास मिसाळ आज हजर झाले. त्यांनीच ही यादी जाहीर (Gokul election final voter list 2026) केली..ताराबाई पार्क येथील सहायक दुग्ध विभागाच्या कार्यालयात सायंकाळी यादी जाहीर करतानाही ‘गोकुळ’च्या तीन माजी अध्यक्षांसह माजी संचालक थांबून होते. प्रत्येक संस्थेबाबत त्यांनी शहनिशा केली. यावेळी यादीत आणखी १६ संस्थांबाबत वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी शहनिशा करून पात्र असल्यास त्यांना सुधारित यादीत स्थान देण्यात येईल, असे त्यांना दुग्ध विभागातून सांगण्यात आले..निवडणूक कार्यक्रमापूर्वीच प्रत्येक टप्प्यावर चौकशी, सुनावणी आणि न्यायालयीन बाबी झाल्यामुळे अंतिम मतदार यादीत नेमक्या किती संस्था पात्र होतील, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये काल निकाल जाहीर झाल्यानंतर आज मतदार यादी अंतिम झाली. यादीत सर्व संस्थांची नावे यावीत यासाठी दूध संस्थांच्या प्रतिनिधींसह माजी संचालकांनी मोठा लढा दिला आहे..OBC Reservation Latest Update : ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागला तर मैदानात उतरून लढू; मंत्री छगन भुजबळ यांचा सरकारला थेट इशारा.त्यामुळे काल सायंकाळी माजी अध्यक्ष नविद मुश्रीफ, विश्वास पाटील, अरुण डोंगळे यांच्यासह संचालक अजित नरके, बाळासाहेब खाडे, नंदकुमार ढेंगे, किसन चौगले आदी उपस्थित होते. त्यांनी जाहीर झालेल्या यादीतील एक आणि एक संस्थांची माहिती घेतली. दूध संस्था प्रतिनिधी आणि आंदोलनात पुढे असलेले विकास पाटील, अनुप वागरे, सुनील पाटील यांच्यासह संस्था प्रतिनिधी तेथे उपस्थित होते. याठिकाणी ॲड. पृथ्वीराज पाटील यांनी येऊन नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे, याची माहिती दुग्ध विभागातून घेतली. यानंतर सर्व संचालक ताराबाई पार्क येथील कार्यालयातून बाहेर पडले..'गोकुळ'चा पेढा खाऊन मंत्री मुश्रीफांकडून आनंदमंत्री हसन मुश्रीफ आज सायंकाळी शासकीय विश्रामगृहात थांबून होते. अंतिम मतदार यादी जाहीर झाल्यानंतर त्यांनी तेथे गोकुळचा पेढा खाऊन आनंद व्यक्त केला. तसेच वकिलांशीही चर्चा केली. याचवेळी माजी अध्यक्षांसह संचालकांनी त्यांचा पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार केला..715 Crore Jaigad Tawsal Bridge : मुंबईच्या 'सी लिंक'सारखा कोकणात उभा राहतोय 715 कोटींचा केबल पूल; जयगड खाडीवरून अनुभवता येणार निसर्गरम्य सूर्यास्त.दृष्टिक्षेपात...'गोकुळ'ने दिलेल्या यादीतील संस्था - ५४७०अंतिम मतदार यादीतील संस्था - ५३३२शिल्लक संस्था - १३८एकूण संस्थांपैकी ठराव दिला नसलेल्या संंस्था - ३१यानंतर शिल्लक संस्था - १०७संभ्रमावस्थेतील संस्था - १६ (याबाबत सुधारित यादीत निर्णय शक्य)ज्यांचे कामकाज नाही अशा एकूण संस्थापैकी अपात्र ठरण्याची शक्यता असलेल्या संस्था - ९१.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.