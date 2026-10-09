कोल्हापूर

Gokul Election in Kolhapur : 'गोकुळ'च्या निवडणुकीत दगाफटका झाला, तर मंत्री मुश्रीफ यांच्यावर खापर फुटणार? कार्यकर्त्यांच्या नाराजीचा परिणाम मतदानावर होण्याची शक्यता

Hasan Mushrif role in Gokul election : कोल्हापूरच्या गोकुळ निवडणुकीची सूत्रे हसन मुश्रीफांकडे सोपवण्यात आली आहेत. चौकशी, मतदानाचे अधिकार आणि १४०० दूध संस्थांच्या कथित अडचणींमुळे महायुतीसमोर राजकीय आव्हान उभे राहिले आहे.
Hasan Mushrif Kolhapur political news

Hasan Mushrif Kolhapur political news

esakal

लुमाकांत नलवडे
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कोल्हापूर : ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीपर्यंत बाजूला ठेवलेल्या मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे थेट महायुतीची सूत्रे दिली (Gokul milk union election latest news) आहेत. अदृश्‍य शक्तीमुळे आजपर्यंत सुमारे १४०० संस्थांना त्रास भोगावा लागला. त्याचा परिणाम निवडणुकीत दिसला तर त्याला सर्वस्वी मंत्री मुश्रीफ यांना जबाबदार धरले जाणार आहे. येथे दगाफटका होऊ नये म्हणूनच मुश्रीफांकडे सूत्रे दिल्याचे दिसते.

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