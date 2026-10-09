Gokul Election in Kolhapur : 'गोकुळ'च्या निवडणुकीत दगाफटका झाला, तर मंत्री मुश्रीफ यांच्यावर खापर फुटणार? कार्यकर्त्यांच्या नाराजीचा परिणाम मतदानावर होण्याची शक्यता

कोल्हापूर : ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीपर्यंत बाजूला ठेवलेल्या मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे थेट महायुतीची सूत्रे दिली (Gokul milk union election latest news) आहेत. अदृश्य शक्तीमुळे आजपर्यंत सुमारे १४०० संस्थांना त्रास भोगावा लागला. त्याचा परिणाम निवडणुकीत दिसला तर त्याला सर्वस्वी मंत्री मुश्रीफ यांना जबाबदार धरले जाणार आहे. येथे दगाफटका होऊ नये म्हणूनच मुश्रीफांकडे सूत्रे दिल्याचे दिसते..‘गोकुळ’वर प्रशासक नियुक्तीपासून संस्थांचे अस्तित्व टिकविण्यापर्यंत विद्यमान म्हणून मुश्रीफ गटाने लढा दिला. सत्तेतील महायुतीत असतानाही त्यांना प्रशासक कोण नियुक्त होणार, यापासून अनेक मुद्यांवर बाजूला ठेवल्याचे दिसले. एक अदृश्य शक्ती हे सर्व करीत असल्याचे मुश्रीफ सांगत होते. संस्थांची चौकशी लागली. संस्थांना मतदार प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही, यासाठी लढाई झाली. संस्थांनाच अवसायनात असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न झाला. गल्लीपासून सुरू झालेली लढाई दिल्लीत थांबली. हा त्रास दूध उत्पादक अद्याप विसरलेले नाहीत. मध्यंतरी १४०० संस्थांनी मेळावा घेऊन आपली ताकद दाखविण्याचा प्रयत्न केला..दुग्ध विभागाच्या दारात उन्हात चंदगड, आजरा, गडहिंग्लजवरून आलेले दूध उत्पादक मतदान राहू द्या; पण संस्था टिकली पाहिजे, यासाठी आटापिटा करीत होते. त्यांना वाचविण्यासाठी ‘गोकुळ’ मदतीला धावले. मात्र, अचानकच अदृश्य शक्ती गायब झाली, असे खुद्द मुश्रीफ म्हणू लागले. ही अदृश्य शक्ती कोण होती, हे अनाकलनीय असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ज्यावेळी महायुतीचे सर्व ठरले त्यावेळी अदृश्य शक्ती लुप्त पावल्याचे भाष्य त्यांचेच होते..Gokul Election 2026 : ...अखेर 'गोकुळ'चा तिढा सुटला! महायुतीचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित, मुश्रीफांची राष्ट्रवादी ठरली वरचढ; पाहा कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळाल्या?.एकंदरीतच महायुती म्हणून लढताना चार पक्षांमध्ये २५ जागांचे वाटप होणार होते. येथे प्रत्येक पक्षाला त्यांच्यातील इच्छुकांना थोपवावे लागणार होते. यामध्येच राष्ट्रवादीला अपेक्षित जागा न मिळाल्यामुळे त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. हीच नाराजी आज पी. एन. पाटील गटाकडून पुढे आली. कार्यकर्त्यांनी दाखविलेल्या नाराजीचा कळत न कळत परिणाम निवडणुकीतील मतदानावर होऊ शकतो. सध्या नाराज झालेल्यांकडूनही उघड किंवा गुप्तपणे यंत्रणा राबविली जाऊ शकते. एका माजी संचालकांनी थेट विरोधकांचा तंबू गाठला. ‘भाजप’च्या जिल्हाध्यक्षांनी निष्ठावंतांना बाजूला ठेवल्याची प्रतिक्रिया दिली. त्यामुळे निवडणुकीत दगाफटका झाला तर त्याला निवडणुकीचे प्रमुख म्हणून मंत्री मुश्रीफ यांच्यावर खापर फुटणार आहे..Dhruv Rathee Bengaluru Protest : ध्रुव राठी पहिल्यांदाच उतरला रस्त्यावर! बंगळूरमध्ये SIR विरोधात आंदोलन, ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याची मागणी, मोदींवरही सडकून टीका.महायुतीची मोट कायम ठेवण्याचे आव्हानमंत्री मुश्रीफ यांचे चिरंजीव नविद मुश्रीफ, राष्ट्रवादीचे अरुण डोंगळे ‘गोकुळ’चे अध्यक्ष होते. शिवसेनेत असले तरीही माजी अध्यक्ष विश्वास पाटील मंत्री मुश्रीफ यांचे ऐकणारे आहेत. त्यामुळेही मंत्री मुश्रीफ यांच्याकडे महायुतीची सूत्रे दिली असण्याची शक्यता आहे. मात्र, महायुतीची मोट कायम ठेवण्याचे आव्हान मंत्री मुश्रीफ यांच्यावर कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.