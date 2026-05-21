Ichalkaranji Crime News : इचलकरंजीत थरार! रेकॉर्डवरील गुन्हेगाराने 4 मोठे दगड घातले डोक्यात; रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या महापालिका कर्मचाऱ्याचा जागीच अंत

इचलकरंजी : दारू पार्टीतील वाद विकोपाला गेल्यानंतर रेकॉर्डवरील गुन्हेगारासह तिघांनी महापालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्याचा डोक्यात मोठे दगड घालून निर्घृण खून केला. विकी सुरेश अग्रवाल (वय २५, रा. गणपती मंदिरशेजारी, शहापूर) असे मृत तरुणाचे नाव (Ichalkaranji sanitation worker case) आहे. याप्रकरणी गावभाग पोलिसांनी रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आलोक सुरेश देवर्षी (रा. शांतिनगर), रिमोन धनंजय आवळे (रा. इचलकरंजी) यांच्यासह एका अल्पवयीन मुलाविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे..पोलिसांनी आवळेला ताब्यात घेतले असून, देवर्षी पसार झाला आहे. हा प्रकार शांतिनगर ते इंदिरानगर मार्गावरील एका शाळेजवळील महापालिकेच्या दुकान गाळ्यांच्या कट्ट्यावर घडला. मृताचा भाऊ विवेक सुरेश अग्रवाल (२३) याने फिर्याद दिली. आज रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला मृतदेह आणि रक्ताने माखलेले दगड पाहून नागरिकांच्या अंगावर काटा आला..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : अग्रवाल काही मित्रांसोबत मंगळवारी (ता. १९) रात्री साडेअकराच्या सुमारास रात्री उशिरापर्यंत दारू पित बसला होता. त्यावेळी वाद झाला. तो विकोपाला गेला. संशयित तिघांनी विकीच्या डोक्यावर व कपाळावर दगड घातले. सलग चार मोठे दगड घातल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला..काल सकाळी याची माहिती मिळताच पोलिस उपअधीक्षक अमोल ठाकूर, निरीक्षक महेश चव्हाण यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी अल्पवयीन मुलासह आवळेला ताब्यात घेतले. दोघांकडे चौकशी केली असता देवर्षीचेही नाव निष्पन्न झाले. न्यायवैद्यक पथकाने घटनास्थळावरून रक्ताने माखलेले चार दगड, दारूची बाटली, ग्लास जप्त केले आणि तपासणीसाठी पाठवले..खिशात पगार पत्रकमृत अग्रवालच्या खिशात महापालिकेचे पगारपत्रक मिळून आले. त्याच्याकडे काही पैसे असल्याचा संशय पोलिसांना आहे. पार्टीदरम्यान संशयितांनी विकीकडे पैशांची मागणी केली. त्यावेळी मी मूळचा कामगार चाळ परिसरातील आहे, असे त्याने सांगितल्यानंतर संतप्त तिघांनी त्याला खाली पाडून डोक्यात चार दगड घालत खून केल्याचे समोर आले आहे. यामागे पैशांच्या वादासह आणखी काही गंभीर कारण असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.