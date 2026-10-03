Ichalkaranji Powerloom Factory Accident : कामावर गेलेल्या माऊलीवर काळाचा घाव! खोतवाडीत यंत्रमागावर कांडी भरताना ओढणी अडकून 36 वर्षीय महिलेचा मृत्यू

इचलकरंजी : खोतवाडी (ता. हातकणंगले) येथील अयोध्यानगर परिसरातील यंत्रमाग कारखान्यात कांडी मशीनमध्ये ओढणी अडकून गळ्याला फास लागून महिलेचा मृत्यू झाला. आक्कुबाई महादेव पोवार (वय ३६, रा. गीताई प्ले स्कूलच्या मागे, खोतवाडी) असे मृत महिलेचे नाव (Ichalkaranji accident) आहे. ही दुर्घटना काल सकाळी पावणेदहाच्या सुमारास श्रीभु फॅब्रिक्स कारखान्यात घडली..पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, श्रीभु फॅब्रिक्स या यंत्रमाग कारखान्यात आक्कुबाई नेहमीप्रमाणे आज सकाळी कामासाठी आल्या होत्या. सकाळी पावणेदहाच्या सुमारास मशीनमध्ये कांडी भरण्याचे काम करीत असताना त्यांच्या ड्रेसची ओढणी अचानक मशीनमध्ये अडकली. मशीनने ओढणी ओढल्याने ती त्यांच्या गळ्याभोवती आवळली गेली आणि फास लागून त्यांचा मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच नातेवाइकांनी घटनास्थळी गर्दी केली..Pune-Kolad Road Accident : पुणे-कोलाड मार्गावर लवळे फाट्याजवळ भीषण अपघात; सिमेंटच्या ट्रकने कार-दुचाकींना उडवले, एकजण जागीच ठार, दोघे गंभीर.शहापूर पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविला. याप्रकरणी कारखान्यातील दिवाणजी संतोष राच्चाप्पा बेळगी यांनी दिलेल्या वर्दीवरून शहापूर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. आक्कुबाई पोवार यांच्या मागे दोन मुली, मुलगा व कुटुंबीय असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.