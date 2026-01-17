Ichalkaranji Election Result : इचलकरंजीत आवाडे–हाळवणकर यांची जोडी ठरली गेमचेंजर! दोघांना मिळणार मंत्रिपद-विधान परिषदेचं तिकीट, 'इतक्या' जागांवर मिळवला विजय

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीत (Ichalkaranji Municipal Election) भाजपने ४३ जागांवर विजय मिळवत बहुमताचा आकडा पार केला. या विजयाने महापालिकेतील सत्तेसोबत राज्यस्तरीय राजकारणामधील चर्चांना तोंड फुटले आहे. इचलकरंजी भाजपला मिळालेल्या या यशामागे भाजपचे आमदार राहुल आवाडे आणि माजी आमदार सुरेश हाळवणकर यांची भूमिका निर्णायक होती. त्यामुळे या यशाचा फायदा आवाडे आणि हाळवणकर यांना होणार का? आमदार आवाडे यांना मंत्रिपद आणि हाळवणकर यांची विधान परिषदेत नियुक्ती होणार का?, याबाबत तर्कवितर्क बांधण्यात येत आहेत..इचलकरंजी ही प्रतिष्ठेची मानली जाणारी महापालिका आहे. येथे सत्ता मिळवणे हे कोणत्याही पक्षासाठी सोपे नाही. अशा परिस्थितीत भाजपने मिळवलेला हा विजय प्रभावी नियोजन आणि स्थानिक नेतृत्वाचे प्रतीक मानला जात आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत आमदार आवाडे यांनी केलेली रणनीती, कार्यकर्त्यांशी असलेला थेट संवाद आणि प्रचारातील सक्रिय सहभाग निर्णायक ठरला. त्याचबरोबर माजी आमदार हाळवणकर यांनी पक्षसंघटन मजबूत ठेवत, अंतर्गत मतभेद टाळण्यासाठी घेतलेली भूमिका महत्त्वाची ठरली..हाळवणकर यांच्या बाबतीत यापूर्वीही अनेक वेळा त्यांना आमदारकी मिळणार असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र, त्या चर्चांपुरत्याच मर्यादित राहिल्या, तर भाजपचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी इचलकरंजी दौऱ्यादरम्यान लवकरच हाळवणकर यांचे पुनर्वसन केले जाईल. असे जाहीर वक्तव्य केले होते. आता महापालिका निवडणुकीतील या यशामुळे हाळवणकर यांच्या राजकीय पुनरागमनाची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे..Ichalkaranji Result : वस्त्रनगरीत आवाडे–हाळवणकर गटाची एकजूट ठरली निर्णायक; शिव-शाहू आघाडीच्या दिग्गजांना धक्का.तर, महापालिका निवडणुकीतील यश, स्थानिक पातळीवरील पकड यामुळे आमदार आवाडे यांचे नाव मंत्रिपदासाठी येईल का? या विषयावर चर्चेत येत आहे. महापालिकेत महायुतीची सत्ता स्थापन झाल्याने शहराच्या विकासाबाबत ही नव्या अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. राज्य व केंद्र या दोन्हीकडे महायुतीचेच सरकार सत्तेत असल्याने शहरातील प्रलंबित पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न, आरोग्य सुविधांचा प्रश्न, जीएसटी परताव्याचा प्रश्न यांसह विविध प्रश्नांना आता गती मिळेल, अशी आशा व्यक्त होत आहे..राज्यातील राजकीय घडामोडींवर परिणामदरम्यान, इचलकरंजी महापालिकेतील भाजपचा विजय हा इचलकरंजी महापालिकेपर्यंत मर्यादित असणार नाही, तर राज्यातील राजकीय घडामोडींवर परिणाम करणारा ठरू शकतो. या विजयातून कोणाला कोणते, राजकीय फळ मिळणार? हे येणारा काळच ठरवेल. मात्र, सध्या तरी इचलकरंजीतील हा विजय आमदार आवाडे व हाळवणकर यांच्यासाठी संधींचे दार उघडणारा ठरत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.