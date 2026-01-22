Ichalkaranji OBC Reservation Mayor : वस्त्रनगरीला मिळणार पहिला OBC महापौर; भाजपकडे सत्ता, पण महापौर कोण? 'या' नगरसेवकांत मोठी चुरस

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या महापौर पदासाठी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) आरक्षण पडले आहे. त्यामुळे या पदासाठी अनुभवी असलेल्या विठ्ठल चोपडे, तानाजी पोवार, राजू बोंद्रे यांच्यात चुरस होण्याची शक्यता आहे. (Ichalkaranji Municipal Corporation OBC Reservation Mayor).तर, नवीन चेहऱ्यांमध्ये उदय धातुंडे, नीतेश पोवार, प्रदीप धुत्रे, राजू पुजारी यांच्यापैकी एकाच्या गळ्यात महापौर पदाची माळ गळ्यात पडण्याची शक्यता आहे. इचलकरंजी महापालिकेत ६५ पैकी ४७ जागा घेवून महायुती सत्तेवर आली आहे. यातील ४३ जागा भाजपच्या आहेत..Maharashtra Mayor Reservation Draw : राज्यातील महापालिकांच्या २९ महापौर पदांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर, जाणून घ्या एका क्लिकवर.त्यामुळे पहिला महापौर भाजपचा होणार असून आज आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर या पदाच्या नावांबाबत चर्चा सुरु झाली आहे. आबीसी आरक्षणानुसार, जुन्या चेहऱ्यांचा विचार केल्यास चोपडे, पोवार व बोंद्रे यांच्यापैकी एकजण वस्त्रनगरीचा महापौर होवू शकतो. तर नव्या चेहऱ्यांमध्ये प्रदीप धुत्रे, उदय धातुंडे यांच्याच रस्सीखेच होवू शकते. राजू पुजारी यांनाही लाॅटरी लागण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.