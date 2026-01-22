कोल्हापूर

Ichalkaranji OBC Reservation Mayor : वस्त्रनगरीला मिळणार पहिला OBC महापौर; भाजपकडे सत्ता, पण महापौर कोण? 'या' नगरसेवकांत मोठी चुरस

OBC Reservation Declared for First Mayor of Ichalkaranji Municipal Corporation : इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या महापौरपदासाठी ओबीसी आरक्षण जाहीर झाले असून भाजप-नेतृत्वाखालील महायुतीत अनुभवी व नव्या नेत्यांमध्ये चुरस निर्माण झाली आहे.
पंडित कोंडेकर
इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या महापौर पदासाठी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) आरक्षण पडले आहे. त्यामुळे या पदासाठी अनुभवी असलेल्या विठ्ठल चोपडे, तानाजी पोवार, राजू बोंद्रे यांच्यात चुरस होण्याची शक्यता आहे. (Ichalkaranji Municipal Corporation OBC Reservation Mayor)

