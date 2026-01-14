Pankaja Munde : 'कोणी कितीही ओरडले तरी निवडणूक काळात लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही'; मंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केला विश्वास

इचलकरंजी : ‘शहरातील काळ्या ओढ्याला गोरे करायचे असेल तर सर्वप्रथम त्याचे प्रदूषण थांबवणे गरजेचे आहे. यासाठी राज्यशासनाने नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणाची स्थापना केली असून केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर माझी पुढील खेप इचलकरंजीच्या काळ्या ओढ्यासाठीच असेल’, अशी ग्वाही पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांनी दिली. यावेळी त्यांनी लाडकी बहीण योजनेबाबतही महत्त्वाचं वक्तव्य केलंय..‘इचलकरंजी (Ichalkaranji Municipal Election) शहर प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून काळ्या ओढ्यापासून सुरुवात करू,’ असे आवाहनही त्यांनी केले. महापालिका निवडणूक प्रचाराच्या पार्श्वभूमीवर गावभागातील राणाप्रताप चौक येथे महायुतीच्या वतीने आयोजित लाडकी बहीण सन्मान सभेत त्या बोलत होत्या..यावेळी व्यासपीठावर आमदार राहुल आवाडे, माजी आमदार सुरेश हाळवणकर, प्रकाश आवाडे, सुरेश पाटील यांसह प्रभाग क्रमांक १६ मधील महायुतीचे उमेदवार अनिकेत पाटील, सुशांत कलागते, शुभांगी पाटील, पूनम माळी, अरुणा वाचते यांची प्रमुख उपस्थिती होती..Amit Shah : 'सनातन संस्कृती नष्ट करणे अशक्य, शतकानुशतके वारंवार आक्रमणे होऊनही..'; काय म्हणाले अमित शहा?.मंत्री मुंडे म्हणाल्या, ‘कोणी कितीही ओरडले किंवा तक्रारी केल्या तरी निवडणूक काळात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही..मंत्री हसन मुश्रीफांचे कौतुकइचलकरंजीच्या पाणीप्रश्नासाठी मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन प्रयत्न करण्याची भूमिका घेतल्याचे माजी आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी सांगितले. त्यांच्या या भूमिकेचे कौतुक करत महिन्याभरात शहराला एक दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू करण्याचे आश्वासन हाळवणकर यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.