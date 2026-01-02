कोल्हापूर

Ichalkaranji Election : इचलकरंजीत २२ उमेदवारी अर्ज माघारी; डमी उमेदवार बाहेर, बंडखोर अद्याप रिंगणात

BJP Rebel Candidates : डमी उमेदवार माघारी; खरी राजकीय लढत आता रंगात येण्याची चिन्हे,भाजपच्या उर्वरित बंडखोरांकडे लक्ष; उद्याच्या मुदतीत निर्णय अपेक्षित
इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेसाठी आज दिवसभरात २२ उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यात आले. यामध्ये पक्षीय उमेदवारांचे बहुतांश डमी अर्ज आहेत. भाजपच्या एका बंडखोर उमदेवाराने आज प्रभाग आठमधून माघार घेतली आहे, तर प्रभाग ९ मधून एका राजकीय पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारानेही आपली उमेदवारी अर्ज मागे घेतला आहे.

