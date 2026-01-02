Ichalkaranji Election : इचलकरंजीत २२ उमेदवारी अर्ज माघारी; डमी उमेदवार बाहेर, बंडखोर अद्याप रिंगणात

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेसाठी आज दिवसभरात २२ उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यात आले. यामध्ये पक्षीय उमेदवारांचे बहुतांश डमी अर्ज आहेत. भाजपच्या एका बंडखोर उमदेवाराने आज प्रभाग आठमधून माघार घेतली आहे, तर प्रभाग ९ मधून एका राजकीय पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारानेही आपली उमेदवारी अर्ज मागे घेतला आहे. .आता उद्या (ता.२) उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या मुदतीत कितीजण माघार घेणार याकडे लक्ष लागले आहे. उमेदवारी अर्जांच्या छाननी प्रक्रियेनंतर ४४५ अर्ज शिल्लक राहिले होते. आज २२ अर्ज माघारीनंतर ६५ जागांसाठी ४२३ उमेदवारी अर्ज शिल्लक राहिले आहेत. .Ichalkaranji Election : इचलकरंजी निवडणुकीत पडद्यामागील खेळी; मैत्रिपूर्ण लढत टाळण्यासाठी युद्धपातळीवर हालचाली.आज भाजपचे बहुतांश बंडखोर उमेदवार माघार घेतील, अशी शक्यता होती, मात्र फक्त एकाच बंडखोर उमेदवाराने माघार घेतली आहे. त्यामुळे आता उर्वरित बंडखोर उमेदवार माघार घेणार की निवडणूक रिंगणात कायम राहणार हे उद्या (ता.२) स्पष्ट होणार आहे..महायुतीत एकूण १३ ठिकाणी मैत्रिपूर्ण लढती होत आहेत. त्यापैकी काही जागांवरील मैत्रिपूर्ण लढती टाळण्याचे प्रयत्न भाजपकडून सुरू आहेत. त्यादृष्टीने यातील कोणता उमेदवार निवडणूक रिंगणातून बाहेर पडणार याकडेही विशेष लक्ष आहे, .Kolhapur Election : डमी उमेदवारांचे ४८ अर्ज माघार; आज अखेरचा दिवस, कोल्हापूरमध्ये गर्दी-तणावाची शक्यता.तर एक-दोन जागा बिनविरोध करण्याच्या हालचाली आज दिवसभर सुरू होत्या. त्यामुळे बिनविरोधची लॉटरी कोणत्या उमेदवाराला लागणार याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.