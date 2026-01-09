कोल्हापूर

Prakash Ambedkar : 'भाजप सर्वात मोठा भ्रष्टाचारी पक्ष, अजितदादा-एकनाथ शिंदे त्यांच्या तालावर नाचताहेत'; अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांचा घणाघात

Prakash Ambedkar’s Strong Message to Voters in Ichalkaranji : इचलकरंजीतील सभेत प्रकाश आंबेडकर यांनी पैसे, दारू व दबावतंत्र नाकारून मतदारांनी प्रस्थापितांना पराभूत करण्याचे आवाहन केले.
इचलकरंजी : ‘निवडणुकीत उमेदवारांची पळवापळवी, दमदाटी, दबावतंत्रामुळे महाराष्ट्राचा बिहार होतोय की, काय, अशी चिंता निर्माण झाली आहे. आतापर्यंत जे काही झाले त्याला मतदारच जबाबदार आहेत. त्यामुळे पैसे, दारूच्या आमिषाला बळी न पडता मतदारांनी प्रस्थापितांना हद्दपार करून महापालिका निवडणुकीत नवा पायंडा पाडावा आणि लोकशाही प्रस्थापित करावी’, असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी केले.

