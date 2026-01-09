इचलकरंजी : ‘निवडणुकीत उमेदवारांची पळवापळवी, दमदाटी, दबावतंत्रामुळे महाराष्ट्राचा बिहार होतोय की, काय, अशी चिंता निर्माण झाली आहे. आतापर्यंत जे काही झाले त्याला मतदारच जबाबदार आहेत. त्यामुळे पैसे, दारूच्या आमिषाला बळी न पडता मतदारांनी प्रस्थापितांना हद्दपार करून महापालिका निवडणुकीत नवा पायंडा पाडावा आणि लोकशाही प्रस्थापित करावी’, असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी केले..महापालिका निवडणूक (Ichalkaranji Municipal Elections) प्रचाराच्या निमित्ताने येथील थोरात चौक बाजार मैदानात वंचित बहुजन आघाडी, आम आदमी पार्टी आणि पुरस्कृत १२ उमेदवारांच्या ‘विजयी संकल्प’ सभेत ते बोलत होते..ते म्हणाले, ‘भाजप हा सर्वात मोठा भ्रष्टाचारी पक्ष असून, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे हे भाजपच्या तालावर नाचत आहेत. भाजपच्या तालावर नाचणारे स्वतंत्र नाहीत, तर ते भाजपचे कैदी आहेत.’ सिद्धार्थ कांबळे आणि संदीप देसाई यांनी धनशक्ती विरोधातील जनशक्तीच्या या लढाईत मताचे हत्यार वापरून परिवर्तन घडवण्याचे आवाहन केले..यावेळी सुदर्शन कदम, प्रकाश सुतार, वसंत कोरवी, यशवंत भंडारे, सोमनाथ साळुंखे, जनार्दन गायकवाड, पी. आर. कांबळे, रावसाहेब निर्मळे, संदीप कांबळे, वैशाली कांबळे यांच्यासह वंचित बहुजन आघाडी आणि आम आदमी पार्टीचे उमेदवार, पदाधिकारी, कार्यकर्ते, नागरिक उपस्थित होते..Imtiaz Jalil Attack: माजी खासदार इम्तियाज जलील यांच्या गाडीवर हल्ला, मुस्लिम मतदार MIM वर नाराज? हाणामारी मागे कोण ? .अॅड. आंबेडकरांचे माघारीवर मौनवंचित बहुजन आघाडीच्या अनेक उमेदवारांनी पक्षाच्या एबी फॉर्मवर भरलेले अर्ज माघारी घेतले. निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले केवळ चार उमेदवार आणि माघारीबाबत ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांना पत्रकार बैठकीत विचारले असता त्यांनी याबाबत थेट भाष्य करण्याचे टाळले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.