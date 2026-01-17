कोल्हापूर

Ichalkaranji Result : वस्त्रनगरीत आवाडे–हाळवणकर गटाची एकजूट ठरली निर्णायक; शिव-शाहू आघाडीच्या दिग्गजांना धक्का

BJP Wins Absolute Majority in Ichalkaranji’s First Municipal Election : इचलकरंजीच्या पहिल्या महापालिका निवडणुकीत भाजपने स्पष्ट बहुमत मिळवले. आवाडे–हाळवणकर गटाची एकजूट आणि रणनीतीमुळे विरोधकांचा पराभव झाला.
Ichalkaranji Election Result 2026

Ichalkaranji Election Result 2026

esakal

पंडित कोंडेकर
Updated on

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीत (Ichalkaranji Election Result 2026) भाजपने एकहाती सत्ता मिळविली. यात भाजपमधील आवाडे-हाळवणकर गटाची एकजूट महत्त्वाची ठरली. भाजपच्या अनेक निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना उमेदवारी मिळाली नव्हती. त्यामुळे नाराजीची लाट होती; पण वेळीच नाराजी दूर करण्यात यश मिळाले. त्याचा फायदा भाजपच्या उमेदवारांना झाल्याचे निकालानंतर स्पष्ट झाले.

Loading content, please wait...
Bjp
Ichalkaranji
Maharashtra Politics
Municipal election
Ichalkaranji municipal elections

Related Stories

No stories found.