Ichalkaranji Municipal Election Results : इचलकरंजीत भाजप-शिवशाहू आघाडीमध्ये काटे की टक्कर; चुरशीच्या लढतीत दोन्ही पक्षाचे ४-४ उमेदवार विजयी

Ichalkaranji Municipal Election Results 2026 Overview : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीत भाजप आणि शिव-शाहू विकास आघाडीला प्रत्येकी चार जागा मिळाल्या असून ६८ टक्के मतदानाची नोंद झाली.
सकाळ डिजिटल टीम
Ichalkaranji Election Results : इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची मतमोजणी सुरू असून आतापर्यंत हाती आलेल्या निकालानुसार भारतीय जनता पक्षाचे चार, तर शिव-शाहू विकास आघाडीचे चार उमेदवार विजयी झाले आहेत.

