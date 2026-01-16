Ichalkaranji Municipal Election Results : इचलकरंजीत भाजप-शिवशाहू आघाडीमध्ये काटे की टक्कर; चुरशीच्या लढतीत दोन्ही पक्षाचे ४-४ उमेदवार विजयी

Ichalkaranji Election Results : इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची मतमोजणी सुरू असून आतापर्यंत हाती आलेल्या निकालानुसार भारतीय जनता पक्षाचे चार, तर शिव-शाहू विकास आघाडीचे चार उमेदवार विजयी झाले आहेत..प्रभाग क्रमांक ४ मध्ये भाजपचे मनोज हिंगमिरे, मोनाली मांजरे, मनिषा कुपटे, आणि दिलीप झोळ यांनी विजय मिळवला आहे. या प्रभागात भाजपच्या उमेदवारांनी आघाडी घेत निर्णायक यश संपादन केले..तर, प्रभाग क्रमांक ७ मध्ये शिव-शाहू विकास आघाडीचे अमृता चौगुले, नंदकुमार पाटील, मदन कारंडे आणि क्रांती आवळे हे चारही उमेदवार विजयी झाले असून, त्यांच्या विजयानंतर समर्थकांनी जल्लोष केला..इचलकरंजी महानगरपालिका निवडणुकीत यावेळी भाजप आणि शिव-शाहू विकास आघाडी यांच्यात मुख्य लढत पाहायला मिळाली. गुरुवारी झालेल्या मतदानात शहरात सुमारे ६८ टक्के मतदानाची नोंद झाली होती..Ichalkaranji Election : पहिली महापालिका निवडणूक, पण वातावरण तणावपूर्ण; इचलकरंजीत उत्साहासोबत ईर्ष्या अन् वादावादीचा खेळ.महानगरपालिकेच्या एकूण ६५ जागांसाठी शहरातील ३०२ मतदान केंद्रांवर मतदान प्रक्रिया पार पडली. मात्र, अनेक ठिकाणी मतदान केंद्र शोधताना मतदारांची मोठी गैरसोय झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.