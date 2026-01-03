कोल्हापूर

Adult Literacy : घरकामातून थेट वर्गात; बुधवार पेठेतील मातांनी दाखवला प्रौढ साक्षरतेचा नवा आदर्श

Adult Literacy Initiative by Inner Wheel : मराठी, इंग्रजी आणि संगणकाचे मूलभूत धडे घेताना या महिलांचा आत्मविश्वास वाढत असून शिक्षण त्यांच्या आयुष्यात स्वाभिमानाची नवी ओळख निर्माण करत आहे.
Adult women attending a literacy class

नंदिनी नरेवाडी ः सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी पुण्याच्या भिडे वाड्यात स्त्री शिक्षणाची पहिली ठिणगी टाकली आणि महाराष्ट्रातील स्त्री साक्षरतेचा इतिहास बदलला. तोच वारसा कोल्हापूरच्या मातीत वेगळ्या स्वरूपात दिसत आहे.

