Adult Literacy : घरकामातून थेट वर्गात; बुधवार पेठेतील मातांनी दाखवला प्रौढ साक्षरतेचा नवा आदर्श

कोल्हापूर : क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी पुण्याच्या भिडे वाड्यात स्त्री शिक्षणाची पहिली ठिणगी टाकली आणि महाराष्ट्रातील स्त्री साक्षरतेचा इतिहास बदलला. तोच वारसा कोल्हापूरच्या मातीत वेगळ्या स्वरूपात दिसत आहे. .‘शिकण्याला वयाचे बंधन नसते’ हे केवळ ब्रीदवाक्य न राहता, प्रत्यक्षात इनरव्हील क्लब ऑफ कोल्हापूर सनराईजच्या माध्यमातून बुधवार पेठेतील १५ महिलांच्या आयुष्यात प्रकाशाची नवी पहाट घेऊन आले आहे..शिक्षकांमधील आयडॉल गवळी गुरुजी.समाजातील अनेक महिला कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, आर्थिक ओढाताण किंवा इतर कारणांमुळे शिक्षणापासून वंचित राहिल्या. मात्र, या वयातही पुन्हा एकदा अक्षरांशी मैत्री करण्याची संधी इनरव्हील क्लबने दिली आहे..वर्षभर चालणाऱ्या या अनोख्या उपक्रमात १५ महिला उत्साहाने सहभागी झाल्या आहेत. दररोज सायंकाळी पाच ते सहा ही वेळ त्यांची केवळ अभ्यासाची नसून ती आत्मसन्मानाची वेळ ठरत आहे. दिवसभर घरकाम आणि कौटुंबिक व्याप सांभाळून, या माता-भगिनी हातात पाटी-पेन्सिल घेऊन आवडीने वर्गात हजेरी लावतात..Education News : त्रिभाषा धोरणावर नाशिकमध्ये मतभेद; हिंदी सक्तीऐवजी तिसरी भाषा ऐच्छिक, तोंडी असावी!.या वर्गाचे स्वरूप साक्षरतेपुरते मर्यादित नाही. बदलत्या काळानुसार महिलांना सक्षम करण्यासाठी मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांचे मूलभूत शिक्षण दिले जात आहे. स्वतःचे नाव लिहिण्यापासून ते साधी वाक्ये वाचण्यापर्यंतचा प्रवास या महिला जिद्दीने पार पाडत आहेत..विशेष म्हणजे, आजच्या डिजिटल युगात मागे राहू नये, म्हणून महिलांना संगणक हाताळण्याचे प्रशिक्षणही दिले जात आहे. की-बोर्डवरील बटणांची ओळख करून घेताना आणि स्क्रीनवर स्वतःचे नाव उमटताना त्यांच्या चेहऱ्यावर उमटणारे समाधान हे कोणत्याही पदवीपेक्षा मोठे असल्याचे आयोजकांचे म्हणणे आहे. .प्राथमिक शिक्षण मूलभूत अधिकार आहे. पण, आजही अशी एक पिढी आहे की त्यांना साधं लिहिता किंवा वाचता येत नाही. त्यामुळे यावर्षीच्या स्टेप अप बाय लीड विथ एक्झामपल या थिमनुसार इनरव्हीलने पाऊल उचलले आहे. बुधवार पेठेतील पल्लवी घाटगे यांच्या घरी वर्ग भरतो. - स्मिता खामकर, अध्यक्षा, इनरव्हील क्लब ऑफ कोल्हापूर, सनराईज.आत्मविश्वास वाढला सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्रियांसाठी शिक्षणाचे दरवाजे उघडले. त्याच सावित्रीच्या लेकी उतारवयात का होईना, पण ज्ञानगंगा आपल्या आयुष्यात प्रवाहित करत आहेत..इंग्रजी शब्दांची ओळख आणि संगणकीय ज्ञानामुळे या महिलांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. इनरव्हील क्लब ऑफ कोल्हापूर, सनराईजच्या उपक्रमामुळे १५ महिलाच साक्षर होत नसून, त्यांच्या माध्यमातून त्यांच्या कुटुंबात शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.