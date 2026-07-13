Pune-Bangalore Highway Accident : कागल सीमा नाक्याजवळ अपघातात कणेरीचा तरुण ठार; ट्रकची दुचाकीला धडक, धोकादायक वळणांमुळे नागरिकांत संताप

कागल : मालवाहू ट्रकने दुचाकीस्वाराला ठोकरल्याने झालेल्या अपघातात तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला. विनायक अनिल पाटील (वय ३०, रा. कणेरी, ता. करवीर) असे त्यांचे नाव आहे. पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर कागल सीमा तपासणी नाक्याजवळील धोकादायक वळणावर काल दुपारी साडेचार वाजता ही घटना (Pune Bangalore Highway accident news) घडली..विनायक हे दुचाकीवरून निपाणीच्या दिशेने निघाले होते. यावेळी कागल सीमा तपासणी नाक्याच्या धोकादायक वळणावर मालवाहू ट्रकने त्यांच्या दुचाकीला जोरात ठोकरले. त्यामुळे विनायक हे ट्रकच्या डाव्या बाजूच्या मागील चाकाखाली सापडले. गंभीर जखमी विनायकला उपचारासाठी नागरिकांनी तातडीने येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले, मात्र डॉक्टरांनी उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले..Newly Married Woman : 2 दिवसांनी होतं मुलीचं बारसं, घरात चालू होती तयारी; पण त्याआधीच 23 वर्षांच्या 'या' उच्चशिक्षित माऊलीनं....अपघाताची माहिती समजताच कागल पोलिस ठाण्याचे हवालदार बालाजी पाटील आणि हवालदार संतोष भाट यांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला. पोलिसांनी दोन्ही अपघातग्रस्त वाहनांसह ट्रकचालकाला ताब्यात घेतले आहे. शवविच्छेदन करून मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात दिला. या घटनेमुळे विनायक पाटील यांचे कुटुंब उघड्यावर पडले असून, कणेरी ग्रामस्थांतून संताप व्यक्त केला जात आहे. येथील अपघातांची मालिका थांबणार कधी? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.