कोल्हापूर

Pune-Bangalore Highway Accident : कागल सीमा नाक्याजवळ अपघातात कणेरीचा तरुण ठार; ट्रकची दुचाकीला धडक, धोकादायक वळणांमुळे नागरिकांत संताप

Youth Killed in Kagal Road Accident : कागल सीमा तपासणी नाक्याजवळील धोकादायक वळणावर मालवाहू ट्रकच्या धडकेत कणेरी येथील विनायक पाटील यांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी ट्रकचालकाला ताब्यात घेत तपास सुरू केला आहे.
Truck hits bike on Pune Bangalore Highway

Truck hits bike on Pune Bangalore Highway

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कागल : मालवाहू ट्रकने दुचाकीस्वाराला ठोकरल्याने झालेल्या अपघातात तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला. विनायक अनिल पाटील (वय ३०, रा. कणेरी, ता. करवीर) असे त्यांचे नाव आहे. पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर कागल सीमा तपासणी नाक्याजवळील धोकादायक वळणावर काल दुपारी साडेचार वाजता ही घटना (Pune Bangalore Highway accident news) घडली.

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