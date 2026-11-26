पट्टणकुडी (जि. बेळगाव) : येथील करिना शहानूर झारी हिची कर्नाटक पोलिस दलात निवड झाली आहे. गावातील पहिली महिला पोलिस होण्याचा मान तिने मिळविला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने केलेले प्रयत्न, जिद्द, मेहनत, कठोर परिश्रमाच्या जोरावर तिने हे यश संपादन केले (Pattankudi first woman police officer) आहे..करिना हिचे चौथीपर्यंतचे शिक्षण पट्टणकुडी, तर पाचवी ते दहावीपर्यंतचे शिक्षण हुलीकट्टी येथील मोरारजी देसाई शाळेत झाले. पुढे निपाणी येथील जोल्ले एज्युकेशन संस्थेतून तिने बी. एस्सी. पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. तिने पोलिस दलात भरती होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगल्याने दोन वर्षांपासून सराव करत होती..Sharan Kumar Limbale : 'बेळगाव काय पाकिस्तानात आहे का?'; मराठी साहित्य संमेलनाचे संमेलनाध्यक्ष डॉ. लिंबाळे यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे सीमाभागात संताप.सप्टेंबर २०२६ या महिन्यात तिने बंगळूर येथे पोलिस दलासाठी परीक्षा दिली होती. त्यानंतर शारीरिक व वैद्यकीय चाचणी यशस्वी झाली. मंगळवारी (ता. २४) निकाल जाहीर होऊन ती उत्तीर्ण झाली. तिचे वडील शहानूर झारी हे रंगकाम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. आई गृहिणी आहे. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत तिने यश मिळविल्याने कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.