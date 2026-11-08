Will Khashaba Jadhav get Padma Vibhushan in 2027? : खाशाबांना यंदा तरी पद्मविभूषण मिळणार का? 26 वर्षांचा लढा; राज्य सरकारचा केंद्राला प्रस्ताव, मुलाचीही न्यायालयात धाव

-सचिन भोसले कोल्हापूर : भारताला वैयक्तिक क्रीडा प्रकारात पहिले ऑलिम्पिक पदक मिळवून देणारे महाराष्ट्राचे सुपुत्र पैलवान खाशाबा जाधव यांना यंदा तरी मरणोत्तर पद्मविभूषण पुरस्कार मिळणार का? तब्बल २६ वर्षांपासून सुरू असलेल्या लढ्याला यंदा यश येणार का? असा सवाल महाराष्ट्रातील कुस्तीप्रेमींकडून उपस्थित होत आहे. महाराष्ट्र शासनानेही केंद्र सरकारकडे पद्मविभूषणसाठी प्रस्ताव पाठविल्याने आशा निर्माण झाली (Khashaba Jadhav posthumous Padma Vibhushan award news) आहे. .हेलसिंकी येथे १९५२ मध्ये झालेल्या ऑलिम्पिकमध्ये कुस्तीत कांस्यपदक जिंकून देशाचा मान उंचाविणाऱ्या खाशाबा जाधव यांच्या कर्तृत्वाला राष्ट्रीय पातळीवर सर्वोच्च नागरी सन्मान मिळावा, ही मागणी अनेक वर्षांपासून आहे. यंदा मात्र, या मागणीला खाशांबांचे चिरंजीव रणजित यांनी न्यायालयीन लढ्याची जोड दिली आहे..महत्त्वाचे म्हणजे महाराष्ट्र शासनाने खाशाबा जाधव यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात मे २०२६ मध्ये सांगितले. तसेच २०२७ च्या पद्म पुरस्कारांसाठीही नव्याने प्रस्ताव पाठविण्याची हमी राज्य सरकारने दिली..Ladki Bahin Yojana October Installment : लाडक्या बहिणींचा ऑक्टोबरचा 1500 रुपयांचा हप्ता 'या' तारखेला होणार जमा? समोर आली महत्त्वाची अपडेट, सरकारकडून अधिकृत घोषणा कधी?.केंद्रीय गृह मंत्रालयाने १५ मार्च २०२६ पासून पद्म पुरस्कार २०२७ साठी नामांकन प्रक्रिया सुरू केली. त्यानुसार ३१ जुलै ही प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत होती. प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्र्वभूमीवर २०२७ चे पुरस्कार जाहीर होणार आहे. त्यामुळे आता खाशाबा जाधव यांच्या नावाचा विचार पुरस्कार निवड समिती कोणत्या पद्धतीने करते, याकडे कुस्तीसह क्रीडा प्रेमींचे लक्ष लागून आहे..महाराष्ट्र कुस्ती संघटनेचे प्रमुख संग्राम कांबळे यांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मरणोत्तर पद्म पुरस्कार देण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. खाशाबांचे पुत्र रणजित हे २००० पासून शासन दरबारी पाठपुरावा करीत आहेत. विशेष म्हणजे खाशाबांना मरणोत्तर अर्जुन पुरस्कार याच वर्षी मिळाला आणि त्यांच्या चिरंजीवांनी पाठपुराव्याला सुरुवात केली. या त्यांच्या लढाईला कुस्ती संघटनेनेही पाठिंबा दिला आहे..PM Kisan 25th Installment Date 2027 : शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! पीएम किसान योजनेचा 25 वा हप्ता कधी मिळणार? 'या' महिन्यात पैसे जमा होण्याची शक्यता.माझ्या वडिलांच्या ऐतिहासिक योगदानाची दखल केंद्र शासनाने यंदा तरी घेऊन त्यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित करावे. जेणेकरून कुस्तीगीरांच्या लढ्याला न्याय द्यावा.-रणजित जाधव, ऑलिम्पियन खाशाबा जाधव यांचे चिरंजीव.कुस्तीत राष्ट्रकुलमध्ये पदक जिंकलेल्या एका माजी खासदारांना पद्मश्री देऊन गौरवले आहे. मात्र, देशासाठी पहिले ऑलिम्पिक पदक जिंकणाऱ्या खाशाबांना डावलले जात आहे. ही अन्यायकारक बाब कुठे तरी थांबली पाहिजे आणि त्यांना पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित करावे. तरच आम्ही कुस्तीगीर हा अन्याय दूर झाल्याचे मानू.-राम सारंग, आंतरराष्ट्रीय कुस्ती प्रशिक्षक व राष्ट्रकुल सुवर्णपदक विजेते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.