कोल्हापूर

Kolhapur Crime : छायाचित्रकाराचा व्यवसाय कमी झाल्याच्या रागातून सुपारी; तरुणाचे अपहरण करून साडेचार लाखांची लूट

Contract Robbery Over Photographer : व्यवसायात स्पर्धा वाढल्याने छायाचित्रकारानेच रचला लुटीचा कट; सुपारी देऊन टोळी सक्रिय, रंकाळा परिसरात बोलावून तरुणाचे अपहरण; चाकूचा धाक दाखवत साडेचार लाखांचे साहित्य लंपास
Kolhapur police produced the accused arrested

Kolhapur police produced the accused arrested

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : छायाचित्रकारांमधील व्यावसायिक वादातून एका गॅंगला सुपारी देऊन महागडा कॅमेरा, लेन्स, माईक असे साहित्य लुटल्याची घटना समोर आली. रंकाळा परिसरात बोलावून सूरज विजय गोडसे (वय १९, रा. शाहूवाडी) याचे अपहरण करून ही लुबाडणूक करण्यात आली.

Loading content, please wait...
police
crime
Crime News
robbery
young
Arrest
Law and Order
Crime News Kolhapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com