Kolhapur Crime : छायाचित्रकाराचा व्यवसाय कमी झाल्याच्या रागातून सुपारी; तरुणाचे अपहरण करून साडेचार लाखांची लूट

कोल्हापूर : छायाचित्रकारांमधील व्यावसायिक वादातून एका गॅंगला सुपारी देऊन महागडा कॅमेरा, लेन्स, माईक असे साहित्य लुटल्याची घटना समोर आली. रंकाळा परिसरात बोलावून सूरज विजय गोडसे (वय १९, रा. शाहूवाडी) याचे अपहरण करून ही लुबाडणूक करण्यात आली. .जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात सहा संशयितांना अटक करण्यात आली. संशयित राहुल कोरवी (रा. इचलकरंजी) याने या टोळीला २० हजार रुपयांची सुपारी देण्याचे कबूल करत हे कृत्य घडवून आणल्याचे तपासात उघड झाले..पोलिसांकडून मिळालेली अधिक माहिती अशी, सूरज गोडसे याने रंकाळा तलावासमोरील इमारतीत स्टुडिओ सुरू केला आहे. रिल्स, वेबसीरिज, वेगवेगळ्या समारंभांची छायाचित्रे, व्हिडिओ शूटिंग तो करून देतो. .इचलकरंजीतील राहुल कोरवी हा देखील छायाचित्र व व्हिडिओ शूटिंग व्यवसायाशी संबंधित आहे. परंतु, गोडसे याच्यामुळे आपला व्यवसाय कमी झाल्याचा समज कोरवीने करून घेतला. यातून त्याला धडा शिकवत त्याचे साहित्य काढून घेण्याचा कट कोरवीने रचला..संशयित कोरवीने वारे वसाहत येथील यश खंडू माने (१९) आणि त्याच्या साथीदारांना २० हजार रुपयांची सुपारी दिली. त्यांनी गोडसे याला मारहाण करून त्याच्याकडील महागडा कॅमेरा, लेन्स, माईक लुटण्यास सांगितले. यानुसार महंमदकैफ अल्लाउद्दीन हैदर (१९), सिद्धेश संतोष पांडव (१९, सुभाषनगर), पृथ्वीराज संजय कदम (२०), रोहित रतन बिरंजे (२३, दोघे रा. जुना बुधवार पेठ) याच्यासह एक अल्पवयीन यांनी सूरज गोडसेला क्रशर चौकात बोलावून घेतले..यावेळी सूरज गोडसे व त्याचा सहकारी अतिश व्हटकर शूटिंगला निघाले होते. त्यांच्या पाठीवरील बॅगेत आधुनिक कॅमेरा, तीन लेन्स, वायरलेस माईक, बॅग असे साडेचार लाखांचे साहित्य होते. सहा जणांनी चाकूचा धाक दाखवत गोडसे व व्हटकरला मारहाण केली. .अन् टोळी जेरबंद...एक जानेवारीला घडलेल्या या घटनेची नोंद जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात झाली होती. संशयित आरोपी वारे वसाहत येथील असल्याची माहिती पोलिस अंमलदार सागर डोंगरे यांना मिळाली होती. त्यांनी याची माहिती पोलिस निरीक्षक किरण लोंढे यांना दिली. उपनिरीक्षक महेश पाटील, अंमलदार प्रशांत घोलप, प्रवीण सावंत, अमर पाटील, प्रशांत पांडव, मोहन लगारे, वैभव खोत, प्रीतम सूर्यवंशी, नीलेश नाजरे यांनी टोळीला जेरबंद केले.