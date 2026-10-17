Water Storage: जिल्ह्याच्या साठ्यापैकी पिण्यासाठी ५.२८ टीएमसी पाणी मिळणार ;नियोजनचे आव्हान; दर दहा दिवसांनी घेणार आढावा

कोल्हापूर: बाष्पीभवन, बफर साठा अशा साऱ्यांनंतर पिण्यासाठी जिल्ह्यातील पाणीसाठ्यापैकी ५.२८ टीएमसी पाणी मिळणार आहे. त्यामुळे दर दहा दिवसांनी पातळीचा आढावा घेऊन पुढील पाणी नियोजन करण्याचे प्रशासनाने ठरवले आहे. त्यातून पाण्याचा वापर विचारपूर्वक व योग्य पद्धतीने करण्याचे आव्हान नागरिकांसमोर तर साऱ्यांना व्यवस्थित पाणी देण्याचे नियोजन करण्याचे आव्हान महापालिकेसमोर आहे..ऑगस्टनंतर पाऊस झालेला नाही. एकूण पावसाळ्यात जिल्ह्यात ५० टक्के कमी पाऊस झाला आहे. धरणात येणारे ओढे, नाल्यांचे पाणी थांबले आहे. त्यामुळे नेहमी डिसेंबरनंतर सुरू केली जाणारी आवर्तने सप्टेंबरअखेरपासूनच सुरू केली आहेत. १५ ऑक्टोबरला १०० टक्के पाणी साठा हवा होता, तो आता ९७ टक्के झाला आहे. मोठ्या चार प्रकल्पात ९७ तर १२ मध्यम प्रकल्पात ९५ टक्के पाणी साठा आहे. जिवंत पाणी साठ्याच्या दहा टक्के पाणी बफर ठेवण्यात येणार आहे. एकूण साठ्याच्या ६.५० टीएमसी पाण्याचे बाष्पीभवन अपेक्षित आहे;.पण उन्हाचा तडाखा व अवकाळी पाऊस झाला नाही तर आणखी दीड ते दोन टीएमसी पाण्याचे बाष्पीभवन होऊ शकते. त्यामुळे उपयुक्त साठा ८१.२८ टीएमसीच राहण्याची शक्यता आहे. त्यातील ५.८७ टीएमसी पाणी पिण्यासाठी ठेवले जाणार आहे. त्यातही दहा टक्के कपातीप्रमाणे ५.२८ टीएमसी पाणी मिळणार आहे. हे पाणी ऑगस्टपर्यंत शहरवासीयांना पोहोचवण्याचे नियोजन करावे लागणार आहे. एक टीएमसी औद्योगिक वापरासाठी दिले जाणार आहे. ८.१३ टीएमसी पाणी बफर साठ्यासाठी राहील. आगामी काळातील वातावरण पाहून एखादे आवर्तन कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..जलसंपदा विभाग व महापालिकेचे अधिकारी दर दहा दिवसांनी पाणीपातळीचा आढावा घेणार आहेत. त्यानुसार नियोजन करून पाणी सोडले जाणार आहे. त्यातून आवर्तने किती ठेवायची, ऑगस्टपर्यंत किती पाणी राखून ठेवायचे हे ठरवले जाणार आहे.- चंद्रशेखर पाटोळे,अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभागजिल्ह्यातील पाणी प्रकल्पमोठे प्रकल्प ४मध्यम प्रकल्प १२लघु प्रकल्प ५६एकूण साठा ९१ टीएमसी१४ ऑक्टोबरपर्यंत साठा ८९.३८ टीएमसी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.