Kolhapur Drought : उर्वरित सहा तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करा; जिल्हा बॅंकेच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव; सोसायट्यांचे मार्जिन वाढवण्याची मागणी

कोल्हापूर, : जिल्ह्यातील उर्वरित सहा तालुक्यांतही दुष्काळ जाहीर करण्याचा ठराव आजच्या जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या ८८व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला. यावेळी सोसायट्यांचे मार्जिन वाढवा, कर्नाटकातील बॅंकांचा आदर्श घेऊन १२ टक्क्यांचे कर्ज तीन टक्के करा, शैक्षणिक कर्जाची मर्यादा वाढवून व्याज दर कमी करा, सीमाभागातील ॲग्रिस्टॅग नोंदणीसाठी प्रयत्न करा, अशीही मागणी सभासदांनी केली.महासैनिक दरबार सभागृहात आज दुपारी सभा झाली. अध्यक्ष वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ अध्यक्षस्थानी होते. सभेत अध्यक्ष मुश्रीफ यांनी पुढे निवडणूक असल्याचे सांगून बॅंकेच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी ए.आय. टेक्नॉलॉजीचा वापर करून उसाचे उत्पादन वाढवा, सोलर योजनाचा फायदा घ्या, असेही आवाहन केले..मुश्रीफ म्हणाले, कर्नाटक सीमा भागातील शेतकऱ्यांची शेती कर्नाटकात असल्यामुळे त्यांची ॲग्रिस्टॅग नोंदणी होत नाही. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह धरून सुमारे ८०० शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा प्रयत्न करू. जिल्ह्यातील १२ पैकी सहा तालुक्यांना दुष्काळी जाहीर केले आहे, उर्वरित सहा तालुक्यांना जाहीर करावा असा ठराव केला आहे. उद्याच मंत्रालयातील बैठकीत मुख्यमंत्र्यांकडे याची मागणी करू. सध्या विकास सेवा सोसायट्यांचे मार्जिन चार टक्के करण्याबाबतही विचार करू.’.भिवाजी चौगले, बळीराम पाटील, अरविंद चौगुले, निवास बेलेकर, महालक्ष्मी दूध संस्था नूल, अनिल चव्हाण, जालिंदर पाटील, सर्जेराव भोसले, शिरीष देसाई, संभाजीराव देसाई, पुंडलिक पाटील, यशवंत पाटील, प्रकाश कांबळे आदींनी प्रश्नांतून बॅंकेतील त्रुटीवर बोट ठेवले. यावर योग्य सुधारणा केल्या जातील. सोलरसाठी जामीनदार मागणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर कारवाई करू, असेही अध्यक्ष मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. एम. शिंदे यांनी अहवाल वाचन केले..उपाध्यक्ष माजी आमदार राजू आवळे यांच्यासह संचालक सर्वश्री आमदार सतेज पाटील, आमदार राजेंद्र पाटील- यड्रावकर, सुधीर देसाई, रणजितसिंह पाटील, माजी आमदार राजेश पाटील, संतोष पाटील, ए. वाय. पाटील, माजी खासदार निवेदिता माने, श्रृतिका काटकर, विजयसिंह माने, माजी खासदार संजय मंडलिक, प्रा. अर्जुन आबिटकर, भय्या माने, स्मिता गवळी, माजी आमदार संजय घाटगे, दिलीप लोखंडे, इम्तेहाज मुनशी, गजानन पाटील उपस्थित होते..नफा दीडशे कोटींवर घेऊन जाण्याचे उद्दिष्टजिल्ह्यातील सर्व १९१ शाखा नफ्यात असल्याचे सांगून २०१५ आणि २०२६ मधील परिस्थिती मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केली. भागभांडवल १४६ कोटींवरून ३३१, ठेवी २८९० कोटींहून १२३०९.११ कोटी, गुंतवणूक कोटींहून ५०३२.७३ कोटी, कर्जे २१६७ कोटींहून ९०६१.७४ कोटी, नेट एनपीए ०.६१ टक्क्यांहून शून्य टक्क्यांपर्यंत असल्याचे स्पष्ट केले. ढोबळ नफा २.७६ कोटींवरून २०.०१ कोटी असल्याचे सांगितले. चालू आर्थिक वर्षात ठेवी १५ हजार कोटी, कर्ज वाटप १२ हजार कोटी, गुंतवणूक पाच हजार कोटी, नफा दीडशे कोटीवर घेऊन जाण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.