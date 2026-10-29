Gokul Chairman Election Postponed in Kolhapur : गोकुळ अध्यक्ष निवड लांबणीवर, महायुतीचे संचालक गैरहजर; कोरमअभावी सभा तहकूब, सतेज पाटील काय करणार?

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) अध्यक्ष निवडीसाठी आज (ता. २९) सकाळी ११ वाजता गोकुळ शिरगाव येथील प्रकल्प कार्यालयात आयोजित केलेली सभा कोरमअभावी तहकूब (Gokul chairman election postponed in Kolhapur) झाली. महायुतीचे १२ संचालक सभेला गैरहजर राहिल्याने अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे गोकुळच्या नव्या अध्यक्षांची निवड आज होण्याची शक्यता कमी झाली आहे..अध्यक्षपदासाठी अर्ज भरण्याची मुदतही संपली आहे. अशा परिस्थितीत अध्यक्ष निवडीचा तिढा कायम असून, आता पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या घडामोडींनंतर आमदार सतेज पाटील काय भूमिका घेणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे..सध्या गोकुळमध्ये समविचारी आघाडीचे १३, तर महायुतीचे १२ संचालक आहेत. अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेला १४ संचालकांचा कोरम पूर्ण होणे गरजेचे आहे. मात्र, महायुतीचे १२ संचालक सभेला अनुपस्थित राहिल्याने कोरम पूर्ण होऊ शकला नाही. परिणामी, अध्यक्ष निवडीची सभा तहकूब करावी लागली..Gokul Chairman Election : 'गोकुळ' अध्यक्ष निवडीत मोठा ट्विस्ट! महायुतीचे 12 संचालक गैरहजर राहण्याच्या तयारीत, सतेज पाटलांची सत्ता रोखण्यासाठी नवा डाव?.दरम्यान, अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया लांबल्याने आता ही निवड दिवाळीनंतर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे गोकुळच्या अध्यक्षपदाचा निर्णय नेमका कधी होणार आणि त्यासाठी कोणती राजकीय समीकरणे आकाराला येणार, याकडे दूध उत्पादकांसह सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे..सतेज पाटील गटाची निराशादरम्यान, सतेज पाटील गटाकडून समविचारी आघाडीचे शशिकांत पाटील-चुयेकर यांच्या नावावर अध्यक्षपदासाठी शिक्कामोर्तब करण्यात आला होता. परंतु, कोरम अभावी सभा तहकूब करण्यात आल्याने सतेज पाटील गटाला निराशा पत्करावी लागली. सतेज पाटील गटाकडून गोकुळ कार्यालयाच्या दारात मोठी गर्दी करण्यात आली आहे. त्यामुळे येथील वातावरण काही काळ तणावाचं बनलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.