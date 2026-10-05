कोल्हापूर,: नवरात्रोत्सव काळात शहरात होणारी भाविकांची गर्दी लक्षात घेऊन चोवीस ठिकाणी पार्किंगची सुविधा उपलब्ध केली जाणार आहे. आरामबस, चारचारी, मोटारसायकल अशी पाच हजार वाहने एकाचवेळी थांबू शकतील अशी ही व्यवस्था असणार आहे. १५० पोलिस अंमलदार, १०० वाहतूक शाखेचे पोलिस व दीडशे होमगार्ड असा बंदोबस्त सज्ज ठेवण्यात आला आहे. .नवरात्रोत्सवाची तयारी अंतिम टप्प्यात असून पोलिस प्रशासन, महानगरपालिकेकडून पार्किंगवर भर देण्यात आला आहे. व्हिनस कॉर्नर गाडीअड्डा, गांधी मैदान, दसरा चौक, पंचगंगा नदी घाट, पेटाळा मैदान, निर्माण चौक, तपोवन मैदान येथे साफसफाई, लाईटची व्यवस्था करण्यात येत आहे. मोबाईल टॉयलेटची सुविधाही उपलब्ध केली जाणार आहे..पार्किंगची ठिकाणे अशीआराम बसेस : निर्माण चौक, व्हिनस कॉर्नर गाडी अड्डा, खानविलकर पंप, शाहू दयानंद हायस्कूल, पंचगंगा घाट, तपोवन मैदान, एस्तेर पॅटर्न स्कूलचारचाकी : बिंदू चौक, मेन राजाराम, प्रायव्हेट हायस्कूल, सुसूर बाग, पेटाळा मैदान, आयर्विन ख्रिश्चन हायस्कूल, शाहू स्टेडियम, गांधी मैदानमोटारसायकल : एम.एल.जी. हायस्कूल मैदान, सरस्वती चित्रमंदिर पार्किंग, भाऊसिंगजी रोड, शिवाजी रोड, मिरजकर तिकटी परिसर, गुजरी परिसर..दिशादर्शक फलक...परजिल्ह्यातून येणाऱ्या भाविकांना पार्किंगपर्यंत पोहोचणे सोयीचे व्हावे यासाठी २२ ठिकाणी दिशादर्शक फलक लावण्यात आले आहेत. तसेच नवरात्रौत्सवामध्ये ॲपद्वारे पार्किंगची माहिती भाविकांच्या मोबाईल देण्याचीही सुविधा सुरू करण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे.बंदोबस्तपोलिस अंमलदार १५०वाहतूक शाखा १००होमगार्ड १५०जलदकृती दल २ तुकड्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.