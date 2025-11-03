Raju Shetty: ''उद्यापासून एकही साखर कारखाना चालवू देणार नाही'' प्रशासनासोबतची शेट्टींची बैठक निष्फळ

Kolhapur Factory Strike: शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी कोल्हापुरात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन छेडलं आहे. मागील तीन दिवसांपासून कोपार्डे येथे सुरु असलेल्या आंदोलनानंतर सोमवारी आंदोलक आणि प्रशासनाची बैठक पार पडली. मात्र ही बैठक निष्पळ ठरली असून उद्यापासून एकही साखर कारखाना चालू देणार नाही, असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. .जिल्हाधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीनंतर बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले की, बैठकीतील चर्चेवर आम्ही समाधानी नाहीत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याबाबत आम्ही जाब विचारणार असून उद्यापासून एकही साखर कारखाना चालू करू देणार नाही. या भूमिकेमुळे आता कोल्हापूर जिल्ह्यातील उसदराचा संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे..Pune Crime : 'त्या' पोलिस उपनिरीक्षकाला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी; घरझडतीत ५१ लाखांची रोकड जप्त.राजू शेट्टी पुढे म्हणाले की, जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत कारखान्याचे धुराडे पेटू देणार नाही. आजच्या बैठकीला एकही कारखानदार उपस्थित नव्हता.. त्यांना मस्ती आलेली आहे आणि ही मस्ती आम्ही उतरवल्याशिवाय सोडणार नाही..PM Modi Meet Indian Women Cricket Team : विश्वविजयी महिला क्रिकेट संघासोबत पंतप्रधान मोदी करणार 'ब्रेकफास्ट'? , भेटीची तारीख ठरली!.''शेतकऱ्यांनीदेखील जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत ऊसतोडी करू नये. मुख्यमंत्र्यांनी उद्या या प्रश्नात गांभीर्याने लक्ष घालावं अन्यथा परवा कोल्हापुरात मुख्यमंत्री येतील तेव्हा त्यांना अडवण्यात येईल. 3751 रुपये एकरकमी विनाकपात द्यावेत आणि मागील हंगामातील दोनशे रुपये द्यावेत, अन्यथा तीव्र आंदोलन करणार.'' असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला आहे..काय म्हणाले राजू शेट्टी?शेतकरी गेल्या वर्षी तुटलेल्या उसासाठी ₹200 ची मागणी करत आहेत.रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्मुला (RSF) प्रमाणे हिशोब व्हायला पाहिजे होता, पण तो झालेला नाही.कारखान्यांनी RSF नुसार आपला रिपोर्ट किंवा माहिती साखर आयुक्तांना दिलेली नाही.प्रशासनाने या संदर्भात काहीही केलेले नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.यावर्षी काही साखर कारखान्यांनी कुणी ₹3400 कुणी ₹3450 अशी एफआरपीपेक्षा जास्त देतो, असे सांगून उचल जाहीर केली आहे.या कारखान्यांनी तोडणी आणि वाहतुकीमध्ये भरमसाठ खर्च दाखवला आहे. यामुळे कायदेशीररित्या मिळणारी एफआरपी कमी झालेली आहे.सभासदांसाठी त्यांच्या रेट कार्डनुसार तोडणी-वाहतूक खर्च 750 रुपये पेक्षा जास्त होऊ शकत नाही.तरीही कारखान्यांनी 950 रुपये ते 1100 रुपये तोडणी-वाहतूक दाखवून टनामागे 350 रुपये ते 350 रुपये एफआरपी कमी केला आहे.जोपर्यंत 3600 रुपये ते 3700 रुपये ची रक्कम हिशोब करून मिळत नाही, तोपर्यंत ते कारखाने सुरू होऊ देणार नाहीत.जिल्ह्यातील चार कारखान्यांनी एफआरपी जास्त बसत असतानाही पहिली उचल कमी देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केला आहे.बिद्री कारखान्याची एफआरपी 3552 रुपये असताना त्यांनी 3400 रुपये दिले.भोगावती कारखान्याची एफआरपी 3600 रुपये असताना त्यांनी 3400 रुपये जाहीर केले.दालमिया कारखान्याची एफआरपी 3642 रुपये असताना त्यांनी केवळ 3525 रुपये जाहीर केले.हे सर्व बेकायदेशीर आणि नियमबाह्य आहे. कारखानदारांनी कायदा धाब्यावर बसवून हे असे करत आहेत.हे बेकायदेशीररित्या चालू असणारे कारखाने आम्ही कायदा हातात घेऊन आम्ही बंद पाडू, प्रशासनाने आमच्या मध्ये येऊ नये, असा इशारा आम्ही दिलेला आहे.आमच्यावर संघटितरित्या साखर कारखान्यांनी अन्याय केलेला आहे.काही कारखान्यांनी तर एफआरपी निघत असतानाही पहिली उचल कमी देऊन अन्याय केला आहे.मुख्यमंत्री परवा जिल्ह्यात येत आहेत; त्यांनी ठोस निर्णय न घेतल्यास, त्यांना जाब विचारल्याशिवाय सोडणार नाही.जोपर्यंत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा खुलासा होत नाही, तोपर्यंत ऊस तोडी सुरू होऊ देणार नाही.शेतकऱ्यांनी निर्णय होईपर्यंत ऊसतोडी घेऊ नयेत, असे आवाहन राजू शेट्टी यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.