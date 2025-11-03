कोल्हापूर

Raju Shetty: ''उद्यापासून एकही साखर कारखाना चालवू देणार नाही'' प्रशासनासोबतची शेट्टींची बैठक निष्फळ

Shetti demanded an immediate, non-deductible lump sum payment of Rs 3,751 per ton: स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी ऊस दराबाबतचं आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
संतोष कानडे
Kolhapur Factory Strike: शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी कोल्हापुरात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन छेडलं आहे. मागील तीन दिवसांपासून कोपार्डे येथे सुरु असलेल्या आंदोलनानंतर सोमवारी आंदोलक आणि प्रशासनाची बैठक पार पडली. मात्र ही बैठक निष्पळ ठरली असून उद्यापासून एकही साखर कारखाना चालू देणार नाही, असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.

