Kolhapur ZP : नऊ वर्षांनंतर जिल्हा परिषद रणांगणात; कोल्हापूरच्या ग्रामीण राजकारणाला पुन्हा उधाण

कोल्हापूर : कोल्हापूर, इचलकरंजी महापालिकेच्या निवडणुकीचा धुरळा उद्या (ता. १६) खाली बसत असतानाच मिनी विधानसभा समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे रणांगण उद्यापासून (ता. १६) सुरू होत आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास उद्यापासून सुरुवात होत आहे. अर्ज दाखल करण्याचा अखेरचा दिवस २१ जानेवारी आहे..सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार नगरपालिका, नगरपयंचातीच्या निवडणुका २१ डिसेंबरला झाल्या. आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याने जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीबाबात संभ्रम होता..राज्यातील ३० पैकी १८ जिल्हा परिषदेत ही मर्यादा ओलांडली होती. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात २१ जानेवारी रोजी सुनावणी आहे. तोपर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी (ता. १३) आरक्षण मर्यादा न ओलांडलेल्या १२ जिल्हा परिषदा व १२५ पंचायत समित्यांच्या.निवडणुकीची घोषणा केली. यात कोल्हापूर जिल्हा परिषद व १२ पंचायत समित्यांचा समावेश आहे. प्रशासकीय पातळीवर या निवडणुकीसाठी १२ निवडणूक निर्णय अधिकारी व तेवढ्याच सहाय्यक निवडणूक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे..महापालिका निवडणुकीचा निकाल उद्या (ता. १६) आहे. या निकालाने प्रचारासह आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा खाली बसत असतानाच उद्यापासून जिल्हा परिषद पंचायत समितीचे रणांगण सुरू होत आहे. जिल्हा परिषदेसाठी नऊ वर्षांनी मतदान होत आहे, तर चार वर्षांनी नवे सभागृह अस्तित्वात येणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकीविषयी ग्रामीण भागातही मोठी उत्सुकता आहे..पक्षांच्या पातळीवर इच्छुकांकडून अर्ज मागविण्यात आले. त्यात भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार व राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाने यापूर्वीच इच्छुकांच्या मुलाखती घेऊन चाचपणी सुरू केली आहे. येत्या एक-दोन दिवसांत काँग्रेससह अन्य पक्षांच्या मुलाखती सुरू होतील..यापूर्वी २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर पहिली अडीच वर्षे जिल्हा परिषदेवर भाजपची सत्ता होती; पण त्यानंतर काँग्रेसने पुन्हा अन्य पक्षांसह मिळून सत्ता मिळविली. या निवडणुकीत ही सत्ता राखण्याचे काँग्रेससमोर मोठे आव्हान असेल. त्याचवेळी सत्तेत असलेल्या भाजपसह राष्ट्रवादी अजित पवार, शिवसेना शिंदे पक्षाचीही कसोटी लागणार आहे. .निवडणूक कार्यक्रम असा :१६ ते २१ जानेवारी - उमेदवारी अर्ज दाखल करणे२२ जानेवारी - अर्जांची छाननी२७ जानेवारी - अर्ज दाखल करण्याचा अखेरचा दिवस - चिन्हांचे वाटप५ फेब्रुवारी - मतदान७ फेब्रुवारी - मतमोजणी.दृष्टिक्षेपात जिल्हा परिषद, पंचायत समितीजिल्हा परिषदेच्या एकूण जागा - ६८पंचायत समितीच्या जागा - १३६मतदान केंद्रांची संख्या - २६९१एकूण मतदार - २३,४०,१९९महिला मतदार - ११,५२,९०९पुरुष मतदार - ११,८७,२०३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.