Kolhapur ZP : नऊ वर्षांनंतर जिल्हा परिषद रणांगणात; कोल्हापूरच्या ग्रामीण राजकारणाला पुन्हा उधाण

District Council & Panchayat Samiti : महत्त्वाच्या ग्रामीण राजकीय लढतीसाठी प्रमुख पक्षांकडून उमेदवारांच्या मुलाखती आणि अंतर्गत सर्वेक्षणांचा वेग वाढला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : कोल्हापूर, इचलकरंजी महापालिकेच्या निवडणुकीचा धुरळा उद्या (ता. १६) खाली बसत असतानाच मिनी विधानसभा समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे रणांगण उद्यापासून (ता. १६) सुरू होत आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास उद्यापासून सुरुवात होत आहे. अर्ज दाखल करण्याचा अखेरचा दिवस २१ जानेवारी आहे.

