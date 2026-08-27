Koyna Dam Water Storage Update : कोयना धरण 100 टीएमसी पार! तरीही नदीत विसर्ग का नाही? धरण व्यवस्थापनाचा मोठा निर्णय, महाबळेश्वरची स्थिती काय?

कराड (जि. सातारा) : कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रातील पावसाचा जोर ओसरला असला तरी धरणातील पाण्याच्या पातळीत टप्प्याटप्प्याने वाढत आहे. त्यामुळे धरणातील पाणी साठ्यातही वाढ होत (Koyna Dam water level today) आहे. .आज गुरुवारी (ता. २७) सकाळी आठ वाजता कोयना धरणाचा पाणी साठा 101.24 टीएमसी झाला असून पाणी पातळी 658.495 मीटर झाली आहे. धरणाची पाणी पातळी 100 टीएमसीच्यावर गेली असली तरी अद्यापही धरणातून पाण्याचा नदी पात्रात विसर्ग सुरू करण्यात आलेला नाही..कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर कमी जास्त होत आहे. कोयना धरणातील पाणी साठवण क्षमता 105.25 टीएमसी आहे. धरण पूर्ण क्षमतेने भरण्यासाठी केवळ 4.01 टीएमसी पाण्याची गरज आहे. पावसाचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे धरण पूर्ण क्षमतेने भरण्यास अजूनही थोडा कालावधी लागणार आहे..दरम्यान, बुधवारी सायंकाळी पाच वाजल्यापासून गुरुवारी सकाळी आठ वाजेपर्यंत कोयनानगर येथे 12 व नवजा येथे 25 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे, तर महाबळेश्वर परिसरात पावसाने उघडीप दिली आहे. काल बुधवारी सायंकाळी पाच वाजल्यापासून आज गुरुवारी सकाळी आठ वाजेपर्यंत धरणातील पाणीसाठा 0.32 टीएमसी पाण्याची आवक झाली आहे. कोयना धरणात सध्या 101.24 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे..Igatpuri Tunnel Latest Update : समृद्धी महामार्गावर प्रवास करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची अपडेट! इगतपुरी बोगदा 'या' वेळेत बंद राहणार, काय आहे कारण? .कोयना धरणातील पाणीसाठा शंभर टीएमसीच्या वर केला आहे. मात्र, तरीही धरणातून अद्याप कोयना नदीपात्रात पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आलेला नाही. धरण पूर्ण क्षमतेने भरण्यासाठी अजूनही 4.01 टीएमसी पाण्याची गरज आहे. पावसाचा जोर वाढून धरणातील पाणी पातळी वाढल्यास कोयना धरणातून कधीही कोयना नदी पात्रात विसर्ग सुरू करण्यात येणार असल्याचे धरण व्यवस्थापनाने कळविले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.