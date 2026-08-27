कोल्हापूर

Koyna Dam Water Storage Update : कोयना धरण 100 टीएमसी पार! तरीही नदीत विसर्ग का नाही? धरण व्यवस्थापनाचा मोठा निर्णय, महाबळेश्वरची स्थिती काय?

Koyna Dam Water Storage Reaches 101.24 TMC : कोयना धरणातील पाणीसाठा १०१.२४ टीएमसीवर पोहोचला असून धरण पूर्ण क्षमतेने भरण्यासाठी आणखी ४.०१ टीएमसी पाण्याची गरज आहे.
Koyna Dam latest water storage update

Koyna Dam latest water storage update

esakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कराड (जि. सातारा) : कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रातील पावसाचा जोर ओसरला असला तरी धरणातील पाण्याच्या पातळीत टप्प्याटप्प्याने वाढत आहे. त्यामुळे धरणातील पाणी साठ्यातही वाढ होत (Koyna Dam water level today) आहे.

Loading content, please wait...
Monsoon
Koyna Dam
rain alerts Maharashtra
Koyna Dam rainfall
Koyna dam management
Marathi News Esakal
www.esakal.com