कुडित्रे : शेतकऱ्यांच्या शेतीकामासाठी आणि शेतमालाची वाहतूक सुलभ करण्यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा शेतपाणंद रस्ते योजनेची नवी नियमावली जाहीर केली आहे. यामध्ये पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी शासनाने कठोर भूमिका घेतली असून, रस्ता अडविणाऱ्या अतिक्रमणधारकांचे आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी पाच वर्षांसाठी ब्लॉक करण्याची तरतूद केली (Aadhaar card block for farm road encroachment) आहे. संबंधितांना पाच वर्षे शासकीय अनुदान किंवा कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेता येणार नाही..महसूल विभागाने १८ नोव्हेंबरला याबाबत शासन निर्णय काढला आहे. त्यानुसार ग्रामीण भागातील पारंपरिक पायमार्ग, गाडीमार्ग आणि पाणंद रस्त्यांचे सीमांकन करून त्यांना स्वतंत्र क्रमांक देणे बंधनकारक आहे. या रस्त्यांचे गाव नकाशा, भूमी अभिलेख आणि पीएम गतीशक्ती पोर्टलवर डिजिटल मॅपिंग केले जाणार आहे. प्रत्येक रस्त्याला स्वतंत्र एमएचयूआयडी क्रमांक दिला जाणार आहे..योजनेत मुरुमीकरणाच्या कामासाठी प्रतिकिलोमीटर कमाल १५ लाख रुपयांची मर्यादा आहे. अतिरिक्त निधीतून खडीकरण करता येणार असले तरी डांबरीकरण आणि मोठ्या पुलांना परवानगी नाही. मोजणी व पोलिस बंदोबस्ताचे शुल्क माफ केले आहे. कामाच्या गुणवत्तेसाठी कोरकटिंग चाचणी, जिओ-टॅगिंग आणि ड्रोन चित्रीकरण बंधनकारक राहणार आहे..Shaktipeeth Mahamarg Protest : भाळवणीत शेतकऱ्यांचा रुद्रावतार! पोलिस फौजफाट्यासमोरच 'शक्तिपीठ'ची मोजणी उधळली; महिलांसह ग्रामस्थ आक्रमक.अतिक्रमणधारकांना तहसीलदार सात दिवसांची नोटीस बजावतील. मुदतीत अतिक्रमण न हटविल्यास महसूल व पोलिस यंत्रणेमार्फत ते हटविण्यात येईल. रस्त्याचे नुकसान केल्यास फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी स्वेच्छेने रस्त्यासाठी जमीन दिल्यास मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी माफ केली जाणार आहे. रस्त्यांच्या दुतर्फा वृक्षलागवड व दहा वर्षे संवर्धनाची जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर असेल..जिल्ह्यात ४१३ प्रकल्पांची निर्मितीजिल्ह्यातील दहा विधानसभा मतदारसंघांत मुख्यमंत्री बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते योजनेला गती मिळाली आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत ४१३ प्रकल्पांची निर्मिती झाली आहे. त्यापैकी २४ प्रकल्पांचे जिओ-रेफरन्सिंग पूर्ण झाले असून, २६७ प्रकल्पांची अंदाजपत्रके तयार आहेत. २५२ प्रकल्पांना तांत्रिक, तर १९४ प्रकल्पांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. पंधरा क्लस्टरमधील १७० प्रकल्पांना २४५.६१ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांसाठी कार्यादेश दिले आहेत..Koyna Hydropower Project : कोकणवासियांसाठी आनंदाची बातमी! वाशिष्ठी नदीतून समुद्रात वाहून जाणारे कोयनेचे पाणी सिंचनासाठी वळवणार? विधिमंडळ समितीचे मोठे पाऊल.शेतीच्या यांत्रिकीकरणामुळे आणि शेतमालाच्या वाहतुकीसाठी बारमाही पाणंद रस्ते गरजेचे आहेत. नव्या नियमावलीमुळे अतिक्रमणमुक्त व दर्जेदार रस्त्यांची कामे वेगाने पूर्ण होऊन शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.-शक्ती कदम, उपजिल्हाधिकारी, रोहयो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.