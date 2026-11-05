Koyna Hydropower Project : उरण वायू केंद्राची क्षमता निम्म्यावर अन् 6 औष्णिक प्रकल्प अडचणीत; राज्यात विजेचा मोठा तुटवडा निर्माण होणार? कोयनेच्या पाण्यावर लक्ष

चिपळूण : राज्यातील वाढती विजेची मागणी, औष्णिक विद्युत केंद्रांमधील कोळशाची कमतरता आणि उरण वायू विद्युत केंद्राला होणारा अपुरा गॅसपुरवठा यामुळे वीजनिर्मिती व्यवस्थेवर ताण वाढत (Maharashtra electricity demand 2026) आहे. अशा परिस्थितीत पाण्यावर अवलंबून असलेल्या कोयना जलविद्युत प्रकल्पाचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे; मात्र, पावसाने ओढ दिल्याने कोयना धरणातील उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करताना वीजनिर्मिती आणि पिण्याच्या पाण्याची गरज यांचा समतोल साधण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. त्यामुळे कोयनेतील पाण्याचा वापर, विशेषतः उन्हाळ्यापर्यंतचे नियोजन, राज्याच्या ऊर्जा व्यवस्थेच्यादृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे..राज्यातील भुसावळ, पारस, कोराडी, खापरखेडा, चंद्रपूर आणि परळी येथील औष्णिक विद्युत केंद्रांना कोळशाच्या उपलब्धतेची चिंता भेडसावत आहे. दुसरीकडे, उरण येथील ६७२ मेगावॉट क्षमतेच्या वायू विद्युतकेंद्राला आवश्यकतेच्या तुलनेत निम्माच गॅस मिळत असल्याने तेथील वीजनिर्मितीवर मर्यादा आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर जलविद्युत प्रकल्पांकडून होणारी वीजनिर्मिती महत्त्वाची ठरत असली तरी कोयना धरणातील पाणीसाठाही मर्यादित स्वरूपात वापरण्याची गरज आहे..राज्यातील विजेची मागणी अलीकडच्या काळात सुमारे ३३ हजार मेगावॉटपर्यंत पोहोचली असून, उष्णतेचा प्रभाव आणि सणासुदीतील वाढता वापर लक्षात घेता मागणी ३५ हजार मेगावॅटपर्यंत जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. दिवसा सौरऊर्जेच्या माध्यमातून सुमारे आठ हजार मेगावॅट वीज उपलब्ध होत असल्याने काही प्रमाणात दिलासा मिळत आहे; मात्र, सूर्यास्तानंतर सौर वीजनिर्मिती कमी होताच वीजपुरवठ्याचे गणित बदलते. अशा वेळी जलविद्युत आणि औष्णिक प्रकल्पांची भूमिका महत्त्वाची ठरते..Koyna Dam Water Planning : कोयनेचे पाणी 'असे' वाचवले तर उन्हाळ्यातील दुष्काळ कायमचा संपणार! चौथ्या टप्प्यातील वीजनिर्मितीवर मर्यादा आणण्याचा पर्याय.“वाढत्या उष्णतेमुळे राज्यातील विजेची मागणी वाढली आहे. दिवसा सौरऊर्जेतून सुमारे आठ हजार मेगावॅट वीज उपलब्ध होत असल्याने वीजपुरवठ्यावरील ताण काही प्रमाणात कमी झाला आहे. कोयना धरणातील पाण्याचा वापर करताना उपलब्ध साठा आणि वीजनिर्मितीची गरज यांचा विचार करून नियोजन केले जात आहे.”-भारत पवार, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.