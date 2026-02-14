Farmer Debt Relief Scheme : कर्जमाफीसाठी सरकारची तयारी; अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा, ३० जूनपूर्वी घोषणा शक्य

Maharashtra Govt Preparing Farm Loan Waiver : मोठे, धनदांडगे शेतकरी, ज्यांच्याकडे महागडी चारचाकी वाहने आहेत, फार्म हाऊस आहेत, जास्त शेती आहे, अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार नाही. तर, सर्वसामान्य आणि गरजू शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यासाठी शासनाने शेतकरी कर्जमाफी समितीची कार्यकक्षा वाढवली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात तब्बल सात लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी चार हजार कोटींची कर्ज घेतले आहे, यापैकी किती शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार, हे प्रत्यक्ष घोषणेनंतरच स्पष्ट होणार आहे..विधानसभा निवडणूकीपूर्वी महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार असल्याचा अजेंडा जाहीर केला होता. निवडणूक झाल्यानंतर त्याच वर्षी ही कर्जमाफी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, वेळेत कर्जमाफी मिळत नसल्याने विरोधी पक्ष, शेतकरी संघटनांनी कर्जमाफीसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. दरम्यान, कर्जमाफी देण्याचा मुहूर्त साधला जात आहे. ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफी दिली जाणार आहे..राज्यातील कर्जमाफीच्या नव्या निर्णयामुळे सुमारे २४ ते २५ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या शेतकऱ्यांचे एकूण ३५ हजार ४७७ कोटी रुपयांचे पीककर्ज थकीत आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने कर्जमाफीचा आराखडा अंतिम करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असून, पात्र शेतकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने लाभ देण्याचा विचार आहे..राज्यातील शेती क्षेत्र गेल्या काही वर्षांपासून अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट आणि बाजारभावातील चढउतार यामुळे आर्थिक संकटात सापडले आहे. उत्पादन खर्च वाढत असताना पिकांना अपेक्षित दर मिळत नसल्याने अनेक शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत. सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून घेतलेली पीककर्जे थकली आहेत. परिणामी, नव्याने कर्ज घेण्यास शेतकऱ्यांसमोर अडचणी निर्माण होत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्यास सुमारे २४ ते २५ लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळू शकतो..Kolhapur Lake : जुन्या शहराभोवती, व्यवस्था शेतीसाठी; शेतीला पाणी देण्याची पद्धती अनेक शतकाच्या आधीपासूनच अस्तित्वात.कर्जमाफी जाहीर झाल्यास ग्रामीण भागातील अर्थचक्राला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांची पत पुन्हा सुधारेल, नव्याने पीककर्ज घेणे सुलभ होईल आणि उत्पादनक्षमतेत वाढ होण्याची शक्यता आहे..३५ हजार कोटींचा निधी आवश्यककर्जमाफीसाठी आवश्यक निधीची तरतूद हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ३५ हजार कोटींहून अधिक रकमेची तरतूद करणे हे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर मोठे ओझे ठरू शकते. त्यामुळे ही माफी एकरकमी न देता टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच, बँकांशी समन्वय साधून थकीत कर्जाची अचूक पडताळणी केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.