Farmer Debt Relief Scheme : कर्जमाफीसाठी सरकारची तयारी; अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा, ३० जूनपूर्वी घोषणा शक्य

Farmers in Maharashtra : राज्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा निर्णय लवकरच जाहीर होऊ शकतो. सरकारची हालचाल वेगात असून ३० जूनपूर्वी घोषणा अपेक्षित आहे.
Farm loan waiver decision before June end

Maharashtra Govt Preparing Farm Loan Waiver : मोठे, धनदांडगे शेतकरी, ज्यांच्याकडे महागडी चारचाकी वाहने आहेत, फार्म हाऊस आहेत, जास्त शेती आहे, अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार नाही. तर, सर्वसामान्य आणि गरजू शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यासाठी शासनाने शेतकरी कर्जमाफी समितीची कार्यकक्षा वाढवली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात तब्बल सात लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी चार हजार कोटींची कर्ज घेतले आहे, यापैकी किती शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार, हे प्रत्यक्ष घोषणेनंतरच स्पष्ट होणार आहे.

