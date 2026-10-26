Livestock Insurance Scheme : पशुधन विम्यासाठी आता 85 टक्के अनुदान; एका कुटुंबातील 10 जनावरांना मिळणार विमा संरक्षण, पशुपालकांना मोठा दिलासा

महागाव : जनावराचा मृत्यू झाल्याने पशुपालकाचे आर्थिक गणित कोलमडू नये, यासाठी राज्य शासनाने राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत पशुधन विमा योजना लागू केली (government schemes for farmers) आहे. या योजनेत विमा हप्त्यात तब्बल ८५ टक्के अनुदान केंद्र व राज्य शासन देणार आहे, तर लाभार्थ्याला हप्त्याची केवळ १५ टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. एका कुटुंबातील १० जनावरांपर्यंत विमा संरक्षण मिळणार असल्याने पशुपालकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे..या योजनेत गायी-बैलांसाठी प्रत्येकी ७० हजार, तर म्हैस आणि रेड्यांसाठी प्रत्येकी ८० हजार रुपये विमा रकमेचे संरक्षण राहणार आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी हवामानातील बदल, नैसर्गिक आपत्ती, रोगराई, वीज कोसळणे, सर्पदंश, दूषित पाणी अथवा अपघातामुळे जनावरे दगावतात. अशा परिस्थितीत पशुपालकांना मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो. पशुधनाच्या नुकसानीमुळे होणारा आर्थिक फटका कमी करण्यासाठी ही विमा योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे..या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळामार्फत केली जाणार आहे. योजनेत देशी व संकरित दुधाळ गायी, म्हशी, बैल, रेडे तसेच शेळ्या आणि मेंढ्यांचा समावेश केला आहे. एका कुटुंबाला कमाल १० पशुधनांसाठी विमा संरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. विमा संरक्षणाचा कालावधी लाभार्थ्यांच्या गरजेनुसार एक, दोन किंवा तीन वर्षांसाठी निवडता येणार आहे. विमा हप्त्यापैकी लाभार्थ्यांचा हिस्सा १५ टक्के, तर उर्वरित ८५ टक्के रक्कम केंद्र व राज्य शासन अनुदानाच्या स्वरूपात देणार आहे..PM Kisan 24th Installment 2026 : पीएम किसान योजनेच्या 24 व्या हप्ताची प्रतीक्षा संपली! 30 ऑक्टोबरला जमा होणार 2000 रुपये? खात्यात पैसे येण्यापूर्वी लगेच करा 'हे' काम.जनावराचा मृत्यू झाल्यास विमा नियमानुसार दावा दाखल करून त्याची मंजुरी मिळाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत नुकसानभरपाईची रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. त्यामुळे अनपेक्षित संकटाच्या काळात पशुपालकांना आर्थिक आधार मिळू शकतो. पशुधनाचे संरक्षण, पशुपालन व्यवसायातील आर्थिक जोखीम कमी करणे आणि नुकसानातून सावरण्यास मदत करणे, हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. त्यामुळे पात्र पशुपालकांनी योजनेची माहिती घेऊन विमा संरक्षणाचा लाभ घ्यावा..European Roller Bird Spotted In Kolhapur : हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून थेट कोल्हापुरात मुक्काम; महेच्या डोंगराळ भागात दिसला दुर्मीळ 'युरोपियन रोलर', पक्षाची काय आहे खासियत?.पशुधनानुसार विमा कवचपशुधनाच्या प्रकारानुसार विमा संरक्षणाची रक्कम निश्चित केली आहे. दुधाळ गायींसाठी कमाल ७० हजार रुपये, म्हशींसाठी ८० हजार रुपये, बैलांसाठी ७० हजार रुपये, तर रेड्यांसाठी ८० हजार रुपये विमा संरक्षण मिळणार आहे. शेळी व मेंढीसाठी कमाल सात हजार रुपये विमा संरक्षणाची तरतूद आहे. त्यामुळे लहान पशुपालकांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.