Namo Shetkari Yojana Latest Update : दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार? 5 हजारांची दुष्काळी मदत घोषित, पण नमो शेतकरी योजनेच्या 4 हजारांचे काय?

Namo Shetkari Yojana ₹4000 pending installment : महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ५ हजार रुपयांची मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मात्र, दुसरीकडे नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचे दोन हप्ते अद्याप रखडल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. नवव्या आणि दहाव्या हप्त्याचे मिळून ४ हजार रुपये कधी जमा होणार, असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. .नमो शेतकरी योजनेतून वर्षाला मिळतात ६ हजार रुपयेमहाराष्ट्र सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम प्रत्येकी २ हजार रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते..याशिवाय, केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेतूनही पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपये मिळतात. त्यामुळे दोन्ही योजनांचा लाभ मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांना वर्षभरात एकूण १२ हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळते..Ladki Bahin Yojana 2026 : लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पुढच्या आठवड्यात जमा होणार 1500 रुपये? दिवाळीपूर्वी दोन महिन्यांचे 3000 रुपये मिळणार? महत्त्वाची अपडेट समोर....नमो शेतकरी योजनेचे दोन हप्ते रखडलेनमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा आठवा हप्ता मार्च २०२६ मध्ये वितरित करण्यात आला होता. त्यावेळी राज्यातील ८९ लाख ७५ हजार २९८ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर एकूण १ हजार ७९८.७८ कोटी रुपये जमा करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरच्या नवव्या आणि दहाव्या हप्त्याची शेतकरी प्रतीक्षा करत आहेत. या दोन्ही हप्त्यांपोटी पात्र लाभार्थ्यांना प्रत्येकी २ हजार रुपये, असे एकूण ४ हजार रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे रखडलेली रक्कम खात्यात कधी जमा होणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे..दुष्काळी मदतीची घोषणा; थकीत हप्त्यांचे काय?राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन दिवाळीपूर्वी ५ हजार रुपयांची मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, दुष्काळी मदतीची घोषणा झाल्यानंतरही नमो शेतकरी योजनेच्या रखडलेल्या हप्त्यांबाबत स्पष्टता नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम कायम आहे..Ladki Bahin Yojana September Installment : लाडक्या बहिणींचा सप्टेंबरचा हप्ता कधी येणार? दिवाळीपूर्वी खात्यात 3,000 रुपये जमा होणार का? जाणून घ्या मोठी अपडेट.पीएम किसान योजनेचे हप्ते आणि राज्य सरकारच्या नमो शेतकरी योजनेचे हप्ते यांचा लाभ वेळेत मिळावा, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. शेतीचा वाढता खर्च, पिकांची परिस्थिती आणि आर्थिक गरजा लक्षात घेता या निधीला महत्त्व आहे..नमो शेतकरी योजनेचे पैसे कधी जमा होणार?नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या नवव्या आणि दहाव्या हप्त्याची रक्कम नेमकी कोणत्या तारखेला जमा होणार, याबाबत अधिकृत तारीख जाहीर झाल्याची पुष्टी उपलब्ध नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शासनाच्या पुढील घोषणेची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..दिवाळीपूर्वी दुष्काळी मदतीचा लाभ मिळण्यासोबतच नमो शेतकरी योजनेचे रखडलेले हप्तेही खात्यात जमा होणार का, याकडे राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. अधिकृत घोषणा होईपर्यंत हप्त्यांच्या वितरणाची निश्चित तारीख गृहीत धरू नये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.